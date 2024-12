Tra quanto tempo Apple lancerà il primo iPad pieghevole

Gli appassionati del mondo Apple si interrogano sul possibile lancio del primo iPad pieghevole: ecco quando accadrà.

Dall'iconico 1984 sono trascorsi diversi decenni, periodo in cui la celebre azienda di Cupertino non ha disatteso le promesse. Nel mondo della tecnologia, Apple ha introdotto una vera e propria rivoluzione, proponendo prodotti sempre più all'avanguardia e performanti.

Dal primo Macintosh, fino ai più attuali smartphone, Apple ha dato origine un ecosistema unico nel suo genere, restituendo all'utente un'esperienza di utilizzo sempre più dinamica. Anno dopo anno, la vasta gamma di prodotti Apple viene interessata da aggiornamenti e modifiche, pensate per adattarsi alle esigenze in trasformazione del mercato.

Con una concorrenza sempre più agguerrita, l'azienda di Cupertino sta continuano la sua campagna di innovazione dei prodotti, introducendo tecnologie sempre più all'avanguardia. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, le prossime modifiche potrebbero riguardare la gamma dei celebri iPad.

iPad pieghevoli? Apple a lavoro con i nuovi prototipi

Secondo le recenti indiscrezioni riportate da Mark Gurman di Bloomberg, gli sviluppatori di Apple starebbero lavorando ad un nuovo dispositivo pieghevole. Per la gioia degli appassionati, le previsioni rilasciate recentemente parlerebbero di un debutto sul mercato previsto nel 2028. Si tratterebbe di un nuovo iPad rivoluzionario, in grado di piegarsi e di ampliare lo schermo per supportare le sessioni di lavoro prolungante e più intense.

A differenza dei modelli di smartphone pieghevoli già in commercio, Apple starebbe lavorando a superare il limite della piega visibile a metà schermo, assicurando all'utente un'esperienza nettamente superiore e più immersiva. Il nuovo dispositivo dovrebbe essere caratterizzato da un display unico di circa 20 pollici, realizzato con un singolo pannello di vetro ad altissima risoluzione. Gurman ipotizza, inoltre, come il nuovo iPad potrebbe supportare una versione avanzata del sistema iPadOS, molto più simile alle applicazioni di già presenti su macOS.

Questo mix esplosivo di funzionalità amplificherebbe la produttività dell'utente, eliminando il gap tra computer e iPad. Apple punterebbe, quindi, a massimizzare la superficie attualmente disponibile sugli iPad, rivoluzionando completamente la gamma ibrida tra tablet e personal computer. Sebbene il lancio sia ancora lontano nel tempo, la rivelazioni hanno già suscitato un enorme interesse intorno al nuovo iPad pieghevole di casa Apple. L'ingresso nel mercato del nuovo prototipo potrebbe, tuttavia, rendere meno appetibile la gamma di Mac attualmente disponibili, creando alcune fratture all'interno della proposta Apple.