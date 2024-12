Instagram fa il regalo di Natale a tutti i suoi utenti: le grandi novità

Instagram ha deciso di fare un regalo di Natale a tutti i suoi utenti: ecco quali sono le grandi novità sulla piattaforma.

Il servizio dedicato alla condivisione di foto e video si aggiorna con delle novità che fanno felici gli utenti. Instagram ha un regalo in serbo per gli iscritti, con il rilascio di nuove funzioni che hanno già scatenato l'entusiasmo di tutti. D'altronde, Natale si fa sempre più vicino e per l'applicazione è arrivato il momento di sorprendere gli user: ecco come.

La piattaforma nata con l'obiettivo di consentire agli utenti di condividere scatti con i propri contatti nel corso degli anni ha ampliato notevolmente la sua offerta di funzioni. Instagram è riuscita a rinnovarsi rispondendo alle esigenze degli iscritti, ormai milioni in tutto il mondo: ciò le ha permesso di affermarsi come una delle applicazioni più utilizzate in assoluto.

Con l'arrivo di Natale e l'avvicinarsi della fine dell'anno, il servizio ha deciso di fare un regalo a tutti con l'introduzione di una serie di novità a dir poco interessanti. A partire dalla possibilità di programmare i nostri messaggi: grazie alla nuova funzionalità, dopo aver scritto un testo ci basterà tenere premuto sul pulsante d'invio per vedere comparire una finestra che ci darà modo di scegliere la data e l'orario in cui verrà ricevuto dal destinatario.

Instagram, le novità di Natale fanno felici gli utenti

La funzione che permette di programmare l'invio dei messaggi può tornare sicuramente utile per una gestione migliore delle proprie interazioni. Tuttavia non si tratta dell'unico regalo da parte di Instagram, che per l'anno nuovo ha voluto implementare alcune funzionalità già presenti nell'intento di arricchire e personalizzare l'esperienza degli utenti.

Questi ultimi hanno ora la possibilità di creare un Collage del 2024 direttamente dalle stories: così, chi lo desidera potrà condividere una sorta di riassunto dell'anno che sta volgendo al termine con una raccolta delle foto più significative per sé. Per realizzarne uno, bisognerà semplicemente accedere alla sezione dedicata alla creazione delle storie e andare sulla voce "Collage 2024".

In vista della fine dell'anno inoltre Instagram si è dotata di nuovi effetti di testo pensati appositamente per l'occasione e, di conseguenza, limitati a questo periodo: "Capodanno" e "Countdown".

Proseguendo, vi è la possibilità di aggiungere temi in linea con lo spirito natalizio alle chat. Infine, gli utenti che scambiano messaggi di auguri noteranno la comparsa di alcuni nuovi effetti. Queste novità, per il momento, sono state rese disponibili solo per un numero ristretto di utenti: dovremo attendere ancora un po' per la loro distribuzione a tutti gli iscritti.