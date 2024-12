Improvvisamente tutti i video su YouTube sono in inglese: risolvere però è semplice

Alcuni utenti si sono lamentati che all'improvviso si sono ritrovati su YouTube i video in inglese senza aver fatto nulla. È un problema che per fortuna risolvere in modo semplice.

Nel mondo virtuale YouTube gioca un ruolo fondamentale, in quanto è diventato uno strumento importante di marketing per content crator e aziende che hanno voglia di espandere la propria comunicazione e farsi conoscere da un pubblico più ampio e variegato. Una video content strategy può rivelarsi una alleata preziosa.

YouTube è senza dubbio una delle piattaforme online più frequentate dagli utenti e consente di avere una vasta audience e visibilità a coloro che decidono di caricare un video sulla piattaforma. Tuttavia, uno dei problemi che capita più spesso di quanto si possa pensare è quello di ritrovarsi dei video dei crator italiani su YouTube in inglese. È un problema che per fortuna può essere risolto facilmente e in pochi semplici passaggi.

Video su YouTube in inglese: cosa fare per risolvere il problema

In molti si sono ritrovati ad avere a che fare con video e shorts di creator italiani doppiati in inglese dall'intelligenza artificiale. Questo succede in quanto è un errore di localizzazione, per questo motivo la piattaforma mostra i video agli utenti in lingua inglese. Per fortuna la soluzione è semplice e il problema si risolve in pochi passaggi.

La prima cosa che bisogna fare è cliccare sull'immagine di profilo, per poi andare nella sezione Lingua o Località. In seguito fare clic sulla lingua o sulla località che si vuole utilizzare per guardare i video. Le impostazioni della lingua di YouTube vengono applicate all'intero sito, ma è bene sottolineare che i video rimangono nella lingua originale.

Una volta che vengono fatti tutti i passaggi appena elencati, le impostazioni della lingua e della località vengono salvate automaticamente nel browser. È bene poi ricordare che nel caso in cui si svuota la cache e si eliminano i cookie, bisognerà reimpostare di nuovo le impostazioni della lingua e della località.

Dunque, per tutti coloro che si ritrovano ad avere a che fare con la piattaforma YouTube in inglese, oppure in qualche altra lingua straniera, basta andare nelle Impostazioni e modificare la Lingua o la Località, così da continuare a navigare all'interno del servizio in maniera comoda e in italiano. Basta solo conoscere i giusti passaggi così da fare subito.