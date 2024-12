Netflix, gira una tremenda truffa: così tutti i tuoi dati finiscono in rete

Una truffa tremenda sta girando sul web e sfrutta la popolarità di Netflix per appropriarsi dei nostri dati, che finiscono direttamente in rete.

I cyber-criminali non si smentiscono mai e riescono sempre a creare nuove truffe, sfruttando spesso i nomi di aziende e servizi famosi in tutto il mondo, e approfittando della loro popolarità tra gli utenti. In tal modo sperano di far cadere questi ultimi nei loro tranelli, così da poter mettere le mani sui dati dei malcapitati.

Con il termine phishing si fa riferimento alle truffe che vengono realizzate in rete, ad opera di hacker che - tramite l'invio di messaggi fraudolenti - raggirano le proprie vittime nell'intento di accedere alle loro informazioni personali. Per riuscirci, nella maggior parte dei casi, si spacciano per fornitori di servizi e aziende che contattato i propri clienti con comunicazioni di vario genere.

L'obiettivo principale è ottenere dati finanziari, nomi utente o password da utilizzare per i propri intenti. Di recente, sul web ha iniziato a girare una frode che avvisa gli user della sospensione del loro account Netflix in quanto scaduto. Le e-mail, o SMS, segnalano problemi nel pagamento dell'abbonamento invitando gli utenti a cliccare un link per completare l'operazione.

Netflix, è allerta per la nuova truffa: ecco come gli hacker rubano i dati dei malcapitati

La truffa mira a generare un senso di urgenza negli utenti che ricevono il messaggio, i quali notando che si tratta di una comunicazione da parte di Netflix - o, meglio, di un hacker che si sta spacciando per l'azienda - potrebbero tendere a fidarsi maggiormente. Nel momento in cui si clicca sul link presente nella e-mail, tuttavia, si viene indirizzati ad una pagina fasulla per effettuare il login sulla piattaforma.

Questa è stata progettata appositamente dai cyber-criminali per essere il più possibile simile al sito ufficiale di Netflix. Dopo aver inserito le proprie credenziali, però, i dati vanno direttamente ai truffatori. Nel caso in cui all'utente dovesse essere richiesto di aggiornare il metodo di pagamento, le informazioni relative alla sua carta di credito rischieranno di finire nelle mani dei malintenzionati, che potrebbero usarle per i loro affari illeciti.

Infatti, la truffa si conclude esortando gli utenti ad effettuare un pagamento immediato per la riattivazione dell'account. I cyber-criminali, inoltre, potrebbero invitare le loro vittime ad utilizzare una gift card Netflix, appropriandosi anche di quest'ultima. Come se non bastasse, gli account colpiti potrebbero essere venduti sul dark web ad altri malintenzionati.

Agli utenti si suggerisce, dunque, di prestare attenzione ai messaggi che ricevono andando a verificare il mittente e assicurandosi che si tratti di comunicazioni ufficiali. Qualora si dovesse notare qualcosa di sospetto, si consiglia di non aprire nessun link e non fornire mai i propri dati personali. Nel caso in cui l'account fosse stato compromesso, ci si dovrà rivolgere subito alla Polizia Postale e contattare l'indirizzo phishing@netflix.com per segnalare la truffa.