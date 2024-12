Svelato il segreto di Cristiano Ronaldo: degli stivali pieni di luci led che costano una fortuna

Ecco quale potrebbe essere il vero segreto della forma fisica di Cristiano Ronaldo: degli stivali al LED dal prezzo abbastanza scioccante.

A trentanove anni, per mantenere la propria forma, Cristiano Ronaldo continua a seguire un regime di allenamento molto rigoroso e una dieta equilibrata. Da sempre noto per il proprio mirabile senso della disciplina, il portoghese continua a darsi da fare in palestra e in campo con lo spirito di un ragazzino.

Ma al di là degli esercizi continui, della dieta studiata e della ferrea routine con cui gestisce la fatica e l'incremento della resistenza, Ronaldo è anche uno sperimentatore di nuove tecnologie e accessori di sostegno alla massa muscolare. Da tempo molti sportivi, per esempio, conoscono e utilizzano la LLLT, ovvero la Low-Level Light Therapy. Parliamo della fotobiomodulazione, la cui efficacia è stata dimostrata da diversi studi clinici.

E, a quanto pare, per favorire il recupero muscolare, Cristiano Ronaldo sta sfruttando un apparecchio della AVA di cui è diventato anche sponsor: degli stivali basati su un'innovativa tecnologia di illuminazione a LED. L'accessorio si chiama LedBoot e funziona come una fascia con cui vestire la coscia e la gamba, proprio a mo' di stivale. Serve per un recupero muscolare rapido ed efficiente.

Gli stivali di fotobiomodulazione sfruttati da Cristiano Ronaldo per il recupero muscolare

I LedBoot utilizzano la tecnologia di fotobiomodulazione con LED e promettono un recupero muscolare accelerato e sicuro. Il prodotto presenta appunto 528 LED che emettono luci utili a favorire l'ossigenazione e la nutrizione dei tessuti, a ridurre dolore e gonfiore e a supportare il recupero dopo un allenamento intenso.

Hanno una potenza regolabile al 50% o al 100% e possono essere usati fino a sessanta minuti. AVA li presenta come accessori di grande vestibilità e confortevoli, perfetti per il recupero atletico per ogni tipo di sport o sforzo. La fotobiomodulazione rivela innanzitutto un effetto analgesico (riduce il dolore modulando appunto la trasmissione dei segnai nervosi), aiuta la microcircolazione e l'ossigenazione dei tessuti e rilassa i legamenti.

La stimolazione con luce LED può anche promuovere la rigenerazione dei tessuti muscolari, accelerando il processo di guarigione dopo uno strappo o una contusione. Varie ricerche hanno dimostrato che gli apparecchi al LED, emettendo radiazioni a lunghezze d'onda specifiche in grado di penetrare nei tessuti muscolari, sanno stimolare le cellule a livello mitocondriale, aumentando la produzione di ATP (adenosina trifosfato) e migliorando la funzione cellulare. Quanto costano? Il sito della AVA li commercializza a 3.750 euro circa. Che per Cristiano Ronaldo sono come due spiccioli, ma per chiunque altro no.