Vincenzo Malinconico 3 si farà? Il futuro della fiction con Massimiliano Gallo

Ieri sera é andato in onda l'ultimo appuntamento per quanto riguarda l'amata serie della Rai ma ci sarà un seguito? Scopriamolo subito, ecco che cosa si sa.

Una serie seguita con un avvocato molto particolare ma davvero amatissimo. Le storie si basano su i libri scritta da Diego De Silva. L'ultima puntata andata in onda ieri ha riscosso moltissimo successo, come le altre d'altronde. In tantissimi, quindi, già si chiedono se ci sarà una terza serie.

Cerchiamo di scoprire in anteprima che cosa potremmo, ed in caso quando, vedere sulla Rai con il nostro Vincenzo Malinconico. Le voci sul web impazzano.

Ci sarà la terza stagione di Vincenzo Malinconico?

Appena terminata la visione della seconda stagione tutti stanno cercando di capire se potremmo vedere anche dei nuovi appuntanti dalla penna di Diego De Silva. Ma al momento, ovviamente, è ancora troppo presto per saperlo. Non ci sono notizie ufficiali per quanto riguarda una terza stagione.

In questo caso solamente il tempo ci può aiutare a capire se effettivamente la rete manderà in onda una nuova serie. Molto probabilmente si tratta di una questione semplicissima perché gli ascolti hanno premiato, anche quest'anno, la messa in onda. Ecco che ci sono tutte le carte in regola per poter procedere con dei nuovi appuntamenti.

Bisognerà attendere la presentazione del prossimo palinsesto per capire il come ed il quando, ovviamente come minimo si parla tra fine 2025 ed inizio 2026. Se facciamo caso, ad esempio, tra la prima serie e la seconda ci sono stati due anni. Quindi è probabile che si segua lo stesso standard.

In caso di una nuova serie vedremo nuovamente il nostro caro avvocato preso dai suoi problemi di cuore e dalla legge, affrontando sempre nuove sfide. Al suo fianco sempre il leale Tricarico e la giornalista Clelia Cusati. Ma com'è terminata la seconda serie? Per chi l'avesse persa vi sveliamo il finale.

Malinconico continua ad indagare sulla morte d Venera e trova dei strani collegamenti con l'élite di Salerno, il tutto grazie alla confessione di Antonella e della violenze che ha subito. La figlia dell'avvocato poi ha dato alla luce il primo nipotino. In ogni caso possiamo rivedere sia la seconda che la prima serie direttamente su RaiPlay.

Quindi in queste giornate che ci attendono possiamo fare anche un mega rewatch e vedere tutte le puntate insieme. Appena ci saranno aggiornamenti sicuramente vi aggiorneremo su questa fiction così seguita!