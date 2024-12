YouTube, genitori felici: la nuova funzione li aiuta a proteggere i figli piccoli

I genitori possono ora sentirsi più tranquilli, una nuova funzione inserita su YouTube proteggerà i bambini che navigano online.

Bambini e ragazzini di oggi non vengono chiamati a caso "nativi digitali", a differenza dei loro genitori sin dall'infanzia entrano in contatto con diversi strumenti tecnologici e riescono a imparare prestissimo a utilizzarli. A volte sono gli stess mamma e papà che, nel tentativo di tenerli tranquilli, sfruttano il web per mostrare loro video divertenti, come quelli presenti su Youtube, dove la varietà non manca.

Questo li spinge così a essere curiosi e a cercare di capire quale sia il meccanismo che sta dietro strumenti simili, usati da molti non solo per lavoro, ma anche per divertirsi nel tempo libero. E' quindi tutt'altro che raro trovare piccoli in grado di utiizzarli facilmente e in modo quotidiano, non certamente solo per i compiti. Anzi, spesso sono loro a insegnare agli adulti nuovi trucchi, anche se sarebbe monitorare questo modo di agire il più possibibile per evitare pericoli.

YouTube pensa ai genitori: una nuova funzione li aiuta

Precludere del tutto l'uso della tecnologia a bambini e ragazzi è ovviamente impossibile, così come non è corretto demonizzarla del tutto a priori. Questa può essere particolarmente utile anche negli studi ma non solo, oltre a permettere di divertirsi nel tempo libero ed essere un aiuto nella quotidianità.

E' però importante cercare di evitare il più possibile che i piccoli entrino a contatto con malintenzionati, situazione ancora frequente, soprattutto perché molti di loro si fingono coetanei così da carpire la loro fiducia. Non solo, sarebbe determinante anche cercare di vigilre affinché non visionino contenuti che non sono adatti alla loro età. Consapevole di come questa esigenza sia comune, YouTube ha deciso di correre ai ripari introducendo una nuova funzione che potrebbe essere provvidenziale per tante famiglie.

Si tratta di un'opzione che si basa sull'introduzione di un Codice Genitori, che sarà via via disponibile a breve per tutti gli utenti. Il periodo scelto non è casuale, a breve le scuole saranno chiuse per le festività natalizie, per questo gli studenti di tutte le età avranno più tempo per poter navigare, per questo è bene avere la garanzia ch accedano a contenuti che sono a loro adatti. Il codice dovrà essere inserito per poter guardare YouTube anche da disconnessi, accedere agli account dei membri più grandi della famiglia (a partire da 13 anni) e per rimuovere gli account dalla smart Tv.

La decisione del colosso di Muntain View dimostra l'attenzione nel cercare di venire incontro alle esigenze manifestate da diverse persone, che avevano sottolineato i timori emersi all'idea che i propri figli passassero da un profilo YouTube a uno YouTube Kids. Si avranno così maggiori garanzie su quello che i figli visionano, ben sapendo come sia impossibile vigilare sul loro operato, online e non solo, 24 oe su 24.