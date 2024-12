Quando non andrebbe usato lo smartphone ma lo facciamo comunque: 7 situazioni rischiose da evitare

In queste 7 situazioni lo smartphone non andrebbe utilizzato, eppure non riusciamo mai a separarcene. Facciamo massima attenzione a questi dettagli che non sono tanto piccoli.

Lo smartphone nasce per migliorare la nostra quotidianità, si è però tradotto in un pericoloso strumento che genera dipendenza. Vi sarà sicuramente capitato di lasciarvi soggiogare dall'ansia ogniqualvolta dimenticate il cellulare da qualche parte.

Sicuramente aiuta a passare il tempo con diverse applicazioni di intrattenimento e ci aiuta a mantenere una connessione costante con amici e parenti. È buona abitudine però riconoscere il momento in cui andrebbe abbandonato in borsa. Elenchiamo, ad esempio, sette situazioni rischiose da evitare.

Abuso dello smartphone: 7 situazioni off-limits

L'abuso dello smartphone può diventare pericoloso, oltre che palesare un comportamento maleducato ed assente. Esistono sette situazioni nelle quali sarebbe opportuno liberarcene o, per lo meno, attendere un momento migliore per utilizzarlo. Impariamo dunque a servircene per migliorare la nostra quotidianità, senza diventarne dipendenti. Consigliamo di spegnerlo laddove si verifichino le seguenti condizioni:

Alla guida : arriva un messaggio o una chiamata, la tentazione immediata è quella di rispondere. Un impulso che mette in pericolo noi e gli altri, poiché ci distrae dalla guida. Il rischio di investire un pedone oppure accorgerci troppo tardi di un veicolo che frena all'improvviso o si immette nella strada è elevato;

Durante le conversazioni : si tratta di una forma di maleducazione, soprattutto se l'interlocutore si sta rivolgendo direttamente a noi. Lo smartphone rappresenta sicuramente una finestra virtuale che funge da scappatoia alla noia e/o al disagio . Laddove la conversazione non ci stimoli, sarebbe opportuno interromperla gentilmente, piuttosto che inviare segnali di malessere dando attenzione al telefono;

: si tratta di una forma di maleducazione, soprattutto se l'interlocutore si sta rivolgendo direttamente a noi. Lo smartphone rappresenta sicuramente . Laddove la conversazione non ci stimoli, sarebbe opportuno interromperla gentilmente, piuttosto che inviare segnali di malessere dando attenzione al telefono; A letto: è scientificamente provato che usufruire dello smartphone prima di coricarsi influenzi negativamente i ritmi sonno-sveglia, causando una degenerazione del riposo nelle ore notturne. Sarebbe opportuno abbandonare il cellulare, salvo necessità, almeno un paio di ore prima, prediligendo - per rilassarci - alle piattaforme web un bel libro;