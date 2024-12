Posti Sicuri per lo smartphone: la nuova funzione da attivare subito per non perderlo mai

La funzione Posti Sicuri è un'opzione di sicurezza molto utile anche se poco sfruttata: ecco come attivare la sua versione ottimizzata.

Gli strumenti disponibili per proteggere i telefoni stanno diventando sempre più efficaci e comodi da usare. Per gli utenti ormai la privacy è una questione fondamentale. E in tanti sentono il bisogno di blocchi sempre più efficaci di semplici password con cui custodire il contenuto del proprio smartphone, rendendo il sistema protetto dall'assalto di occhi indiscreti o da possibili attacchi da parte di malintenzionati.

Di recente, per esempio, Google ha introdotto un'interessante novità: si tratta della scansione delle impronte digitali ultrasonica. Una strategia veloce e al 100% affidabile per bloccare e sbloccare il telefono. Il punto, però, è che in alcune circostanze si vorrebbe poter sfruttare il telefono senza dover ogni volta attivare lo sblocco con codici e gesti vari.

Ci sono per esempio situazioni in cui il telefono è nell'immediata ed esclusiva disponibilità del proprietario, e di conseguenza ogni tipo di blocco è inutilmente fastidioso. In altri casi, non si ha tempo per sbloccare il dispositivo o si hanno le mani occupate... Per risolvere l'impasse si può sfruttare una strategia utile per rendere il telefono totalmente accessibile (e dunque senza blocchi) solo in alcuni momenti e in alcuni luoghi specifici. Tutto ciò è possibile sfruttando la funzionalità denominata Extend Unlock o Posti Sicuri.

Google già prevede sui sistemi Android questo tipo di utility. Una funzione molto interessante per la protezione flessibile dello smartphone. Attivando il comando, è possibile impostare dei luoghi specifici (per esempio casa, ufficio) dove il telefono rimarrà sbloccato per un massimo di quattro ore. In precedenza l'Extend Unlock di Android era un po' complicatuccio da usare.

Posti Sicuri su Android: ora la funzione di sicurezza diventa più flessibile

C'era sempre qualche problema nel momento in cui bisognava aggiungere nuovi luoghi in cui permettere l'uso svincolato da blocchi... Ed era anche poco flessibile in generale: molti utenti si sono in passato lamentati della gestione del comando per disattivare la funzione quando necessario.

Ecco perché di recente Google ha aggiornato la funzione per semplificarne l'uso. Presto, quindi, per tutti coloro che usano un telefono Android sarà dunque molto più semplice gestire i comandi con cui attivare o disattivare il blocco del sistema in alcuni luoghi definiti e preimpostati.

Gli ultimi aggiornamenti semplificano l'aggiunta di nuovi luoghi o la disattivazione della funzione. Inoltre è anche possibile estendere il tempo di sblocco. Grazie alla funzione aggiornata l'utente non dovrà quindi sbloccare continuamente il telefono mentre è a casa o in ufficio. E anche se il telefono rimane sbloccato in determinati luoghi, si può comunque avere la certezza che sarà bloccato automaticamente se viene portato fuori da quei luoghi sicuri.

Per attivare la funzione basta andare su Impostazioni del telefono, seleziona la voce Sicurezza e privacy e da lì entrare nel comando Posti sicuri. Seguendo le istruzioni, sarà facile per aggiungere i luoghi dove poter usare il telefono senza blocco.