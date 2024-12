Microsoft blocca l'aggiornamento a Windows 24H2: cosa succede a chi ce l'ha già

Microsoft ha deciso di bloccare subito l'aggiornamento a Windows 11 24H2 a causa di alcuni bug che ne minano le prestazioni.

Che cosa sta succedendo? A entrare in conflitto con il nuovo aggiornamento sono soprattutto dei giochi e l'audio su alcuni dispositivi. In particolare, il problema sembra riguardare la funzionalità Auto HDR... Windows 11 24H2 è l'ultimo grande aggiornamento del sistema operativo Windows 11. La Microsoft lo ha rilasciato a dicembre 2024.

L'aggiornamento, che include diverse novità e vari miglioramenti tesi a rendere più agevole e sofisticata l'esperienza complessiva degli utenti, ha già rivelato dei problemi. Ci sono insomma dei bug. Le novità principali dell'update riguardano alcune funzionalità esclusive di Copilot+ per PC come i sottotitoli in tempo reale, Cocreator su Paint e gli effetti di Windows Studio.

Inoltre, con Windows 24H2 è arrivato il supporto per wi-fi 7 con miglioramenti dell'audio Bluetooth LE e sono state aggiunte nuove funzioni alla barra delle applicazioni. Eppure, nonostante la grande attesa per l'update, a sorpresa, Microsoft ha già bloccato tutto. Gli utenti che stavano aspettando l'aggiornamento non lo riceveranno a breve.

La società informatica di Windows ha infatti rilevato grazie a vari feedback dei problemi che indicano l'incompatibilità dell'update con vari dispositivi e con alcuni giochi. Di conseguenza da Windows è già arrivato il blocco dell'aggiornamento. Ma non si sa ancora quando e come i problemi saranno risolti.

Perché Windows ha bloccato l'aggiornamento 24H2 e cosa succede a chi lo ha già installato

L'update 23H2 ha rivelato molti problemi. Innanzitutto con Auto HDR. Alcuni utenti hanno riscontrato qualcosa che non quadrava a livello di colori. C'erano insomma colorazioni incoerenti o assurde nei giochi. Ma non solo. Qualcuno ha segnalato anche blocchi completi di alcuni titoli.

Alcuni dispositivi hanno riscontrato problemi con gli altoparlanti integrati, gli speaker Bluetooth e le cuffie sempre Bluetooth. Per questo c'è chi sta cercando di intervenire con delle soluzioni temporanee. Per esempio, Microsoft ha già consigliato di disattivare la funzionalità Auto HDR nelle impostazioni di sistema.

E poi? E poi bisognerà attendere l'aggiornamento dei driver, per quanto concerne i problemi audio. Microsoft, a quanto pare, sta lavorando a un aggiornamento dei driver proprio per risolvere il problema. Eppure c'è preoccupazione fra i tanti che hanno già scaricato l'aggiornamento. Il fatto che l'azienda abbia bloccato l'update significa che i problemi sono molteplici e potenzialmente critici.

Così, chi già installato l'aggiornamento 24H2 e ha notato problemi con i giochi, oltre a disattivare la funzionalità Auto HDR potrebbe anche optare per tornare alla versione precedente di Windows. Lo si può fare tramite "Impostazioni di Ripristino". Basta andare su Impostazioni e da lì scegliere la voce "Aggiornamento e sicurezza" e poi far partire il comando "Recupero". Sotto la sezione "Torna alla versione precedente di Windows 11" bisogna poi cliccare su "Inizia".

Intanto la Microsoft ha applicato un blocco di compatibilità per evitare che l'aggiornamento venga installato automaticamente su dispositivi con Auto HDR abilitato. Quindi in generale prima di autorizzare l'updade si consiglia di attendere fino a quando il problema non sarà risolto. Anche se l'aggiornamento 24H2 è bloccato, gli utenti potranno comunque ricevere aggiornamenti di sicurezza tramite Windows Update.