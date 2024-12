WhatsApp, in arrivo novità sui video: richiesta degli utenti soddisfatta

WhatsApp soddisfa la richiesta degli utenti e lancia una novità sui video che rende tutti felici: ecco cosa si potrà fare.

Il servizio di messaggistica si rinnova di continuo, rilasciando ogni volta nuove funzioni in risposta alle richieste degli utenti. Tra un aggiornamento e l'altro, WhatsApp riesce sempre a sorprendere gli iscritti: con la sua ultima novità ha deciso di soddisfare un loro desiderio, concentrandosi sui video.

Solamente di recente WhatsApp è finita al centro dell'attenzione degli utenti per via dell'approdo, sulla piattaforma, di ChatGPT. Da ora in poi è possibile interagire con l'intelligenza artificiale chiedendole qualsiasi cosa direttamente dall'applicazione. Gli user possono contare su un assistente virtuale che può essere aggiunto ai propri contatti. In alternativa, per utilizzare il servizio offerto dall'app, gli utenti possono accedere al chatbot dedicato.

Questa, però, non è l'unica sorpresa della popolarissima piattaforma. WhatsApp ha deciso di fare felici gli utenti con l'introduzione di una funzione molto richiesta. Stiamo parlando della regolarizzazione della velocità di riproduzione dei video, che mira a rendere l'esperienza degli iscritti ancora più pratica ed efficiente.

WhatsApp risponde alla richiesta degli utenti: cosa si potrà fare coi video

La funzione che permette di controllare la velocità dei video ricevuti può tornare particolarmente utile nel caso di tutorial o presentazioni molto lunghe, per fare un esempio, che si potranno vedere con una velocità aumentata a 1,5x o 2,0x. Basterà fare tap sull'apposito pulsante, situato accanto alla barra di avanzamento del video così che gli utenti possano accedervi con facilità mentre stanno visionando il contenuto.

Ciò vuol dire che non sarà necessario interrompere il video per poterlo velocizzare. Il team di sviluppo di WhatsApp si impegna quotidianamente per trovare soluzioni pratiche e semplici alle richieste degli user e questa novità ne è una dimostrazione, che permetterà di risparmiare diverso tempo. Gli utenti, ovviamente, avranno sempre la possibilità di guardare il video alla velocità normale - soprattutto nel caso in cui il contenuto necessiti di una particolare attenzione.

Questa funzionalità è sicuramente comoda per gli utenti che hanno poco tempo a disposizione per le loro conversazioni. Per poter utilizzare il pulsante di controllo della velocità dei video, però, bisognerà avere ancora pazienza. Attualmente, infatti, è apparso solamente ad alcuni beta tester iscritti alla versione per Android 2.24.26.20 (scaricabile dal Google Play Store). Nelle prossime settimane verrà resa accessibile per tutti gli user.