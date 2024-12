Le 5 migliori VPN gratuite di dicembre 2024: offrono funzionalità pazzesche

L'uso di una VPN rende la navigazione su Internet molto più sicura. Ecco quali sono le migliori soluzioni gratuite di dicembre 2024.

Le VPN (acronimo di Virtual Private Network) consistono in un servizio che stabilisce una connessione di rete privata tra i dispositivi utilizzati e Internet. Il loro uso garantisce una navigazione più sicura, in quanto consentono agli utenti di usare reti pubbliche anonimamente andando a nascondere il loro indirizzo IP. Nel mese di dicembre è possibile scegliere tra diverse soluzioni gratuite: scopriamo quali sono le migliori.

Sempre più utenti decidono di affidarsi alle reti virtuali private per navigare su Internet in modo sicuro. Le VPN promettono privacy e anonimato, sfruttando la crittografia per mantenere privati i dati personali degli user, proteggendoli da terzi che potrebbero impossessarsene e metterli in vendita.

Inoltre, come affermato all'inizio del nostro articolo, le VPN sono in grado di nascondere l'indirizzo IP degli utenti, contenente informazioni riguardanti la loro posizione e attività online. In tal modo, i siti - che tengono traccia di questi dati tramite i cookie - non possono registrarli. Infine, grazie alle reti virtuali private è possibile proteggere i propri dispositivi da accessi non autorizzati bloccando i programmi sospetti.

VPN gratis, le migliori soluzioni di dicembre 2024

Sono diversi i servizi di VPN a disposizione degli utenti in cerca di una maggiore tutela online. Tra gli esempi più conosciuti possiamo citare NordVPN - che prevede abbonamenti mensili, annuali o biennali. Tuttavia, esistono anche alternative gratuite che garantiscono l'accesso a diverse funzionalità.

ProtonVPN assicura dati illimitati e nessun vincolo per quanto riguarda la velocità. Il servizio spicca per i suoi protocolli di sicurezza avanzati e si fonda su una politica no-log (che non prevede la raccolta dei dati degli user né la registrazione del traffico). Permette di accedere a server in Giappone, Stati Uniti, Paesi Bassi, Polonia e Romania. PrivadoVPN fornisce fino a 10 GB di dati gratuiti mensili. Anch'esso segue una politica no-log e consente l'accesso in 13 Paesi.

Proseguendo, Windscribe - con i suoi 10 GB di dati gratuiti al mese - assicura una connessione a server situati in 10 Stati. Tra le sue funzionalità si segnala il blocco delle pubblicità, oltre alla politica no-log. Sulla stessa scia, troviamo Hide.me che offre 10 GB di dati gratuiti mensili e 7 Paesi con server a cui accedere.

Il servizio mette a disposizione degli utenti un'assistenza attiva 24/7 e garantisce l'assenza di pubblicità. Infine tra le migliori VPN gratuite c'è Hotspot Shield, con dati illimitati per gli utenti, protocolli di sicurezza avanzati e una politica no-log. Tuttavia, il servizio limita la velocità ed è dotato di un solo server d'accesso negli Stati Uniti.