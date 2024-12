Apple Watch, è finito il suo 'regno': c'è un nuovo leader indiscusso del settore

Il periodo d'oro dell'Apple Watch sembra essere davvero finito, ora non è più il modello più amato del settore, ecco qual è quello che lo ha soppiantato.

Avere uno smartwatch è ormai diventata una tendenza a cui è difficile resistere un po' a tutte le età e indipendentemente dalla professione che si svolge, grazie alle tante funzioni di cui è dotato. Basti pensare a chi è solito a fare sport e ha la necessità di tenere monitorati i dati del proprio allenamento, così da capire se sia necessario migliorare in qualcosa, ma anche ai vari parametri relativi alla salute che è possibile monitorare. Anche in un ambito come questo le novità non mancano, per questo il modello che sembrava essere il preferito dagli utenti, Apple Watch, ora sembra piacere meno.

In un ambito come la tecnologia è inevitabile guardarsi attorno in cerca di eventuali soluzioni alternative, che non è detto siano peggiori, anzi a volte può esserci la possibilità di trovare qualcosa di livello, ma anche a un prezzo più basso. Del resto, uno dei "difetti" di casa Apple è dato proprio dai costi di mercato non così accessibili a tutti, per questo è inevitabile guardarsi attorno in cerca di qualcosa di diverso, come hanno fatto in tanti, concentrando i propri acquisti sulla concorrenza.

L'Apple Watch non piace più come prima: cosa sta accadendo

Stare al passo con i tempi non è sempre così semplice, specialmente in un ambito come quello della tecnologia, dove le novità sono all'ordine del giorno o quasi. Non a caso, spesso si compra un modello, investendo anche non poco denaro, ma questo dopo pochi mesi risulta "vecchio" perché sostituito da un altro ancora più interessante e all'avanguardia.

Purtroppo questo sembra essere il destino che ha dovuto affrontare anche l'Apple Watch, che è stato a lungo lo smartwatch più ricercato del mercato, anche se ora non è più così. A metterlo in evidenza sono gli ultimi dati diffusi da IDC, secondo cui la Cina è ormai diventata il più grande mercato per i dispositivi indossabili da polso, con 45,8 milioni di unità spedite nei primi tre trimestri del 2024.

Un trend decisamente importante, che mette in evidenza un aumento un aumento del 20,1% rispetto all’anno precedente. Ed è in questo ambito che si evidenza una novità importante nelle scelte dei consumatori: ora lo smartwatch che ha conquistato la leadership sul mercato è Huawei.

Non si deve pensare come a una situazione isolata, ma come un trend che è cresciuto anno dopo anno, per questo da ritenere ancora più solido. Forte di questa situazione, l'azienda cinese ha approfittato del terzo trimestre dell'anno per lanciare due nuovi modelli, e gli smartwatch GT5 e GT5 Pro e il monitor della pressione sanguigna WATCH D2 di seconda generazione, con il sistema TruSense per un migliore monitoraggio della salute. La curiosità da parte degli utenti è stata subito forte, a conferma delle indubbie potenzialità.

Al secondo posto in questa graduatoria troviamo invece la nuova Band 9 di Xiaomi, che ha catturato l'interesse per diversi miglioramenti introdotti rispetto al passato, quali le funzioni di salute sportiva, una batteria più potente e uno schermo pi+ permformante. Chiude il podio BBK, che si occupa principalmente di smartwatch per bambini in Cina, ma che non nasconde l'ambizione di ampliare presto la sua quota di mercato.

Apple Watch, come detto, non solo non ha più il primato, ma è addirittura al quarto posto in classifica, insomma c'è davvero tanto lavoro da fare per provare a risalire la china, in vista di un 2025 che si preannuncia davvero impegnativo.