OnePlus 13R, ufficializzata la data (vicina) di uscita: batteria enorme, fotocamere potenti e prezzo competitivo

Il momento tanto atteso è arrivato: sta per uscire sul mercato OnePlus 13R, potenziato nelle sue caratteristiche e funzioni.

Il marchio OnePlus è pronto a ufficializzare l'uscita del nuovo modello di smartphone la novità del periodo che sta facendo gola a molti. Il secondo modello della serie OnePlus 13 è sulla bocca dei più appassionati, attualmente, aspettando con trepidazione il momento dell'acquisto.

Uno smartphone che potrebbe costituire una grande rivoluzione nel settore tecnologico, rappresentando quel perfetto equilibrio tra design, funzionalità e prestazioni avanzate. Fotocamera e batteria i suoi punti di forza tuttavia non solo perché questi due elementi celano altrettante sconvolgenti peculiarità.

Finalmente la data si avvicina e, presto, si assisterà all'evento di presentazione. Certo, difficile resistere, soprattutto per gli amanti del genere, ma ormai manca davvero poco. Nel frattempo si descrivano i segni distintivi del nuovo (attesissimo) modello ad un prezzo sbalorditivo.

OnePlus 13R, annunciata la data ufficiale dell'uscita

Straordinario, qualcosa di mai visto prima. Dal materiale alle prestazioni che promette e garantisce, sarà una bellissima sorpresa. OnePlus è già pronto per stupire la sua affezionata clientela con effetti a dir poco scenici. Siamo a livelli particolarmente alti in cui si è raggiunta l'eccellenza.

Dunque da segnare la data sul calendario: 7 gennaio 2025. Prima di tutto, ciò che caratterizza OnePlus 13R è il design. Sottile e dalle finiture preziose, come stelle scintillanti, disponibile in due colori: Nebula Noir e Astral Trail, ispirate ai colori della Natura. Inoltre la copertura in vetro permette la resistenza ai graffi.

Una fine lastra vetrata e cornice in alluminio, due elementi che conferiscono eleganza allo smartphone. Le sue funzioni ineguagliabili, date da una tripla fotocamera posteriore per catturare immagini incredibilmente nitide. Soprattutto tre le peculiarità degne di attenzione:

Modalità Clear Burst per scatti continui, ad alta velocità;

Action Mode per fotografare soggetti in movimento, senza sfocature;

un sistema tecnologicamente innovativo per operare anche in situazioni poco illuminate.

In aggiunta si sottolinea la presenza di una batteria potente da 6.000 mAh studiata appositamente affinché duri una giornata intera. Oltretutto il sistema operativo così leggero ottimizza al meglio le prestazioni assicurando fluidità e reattività. La curiosità è alle stelle e ora si apre la caccia al nuovo OnePlus 13R.

Infatti, in occasione della sua uscita, il marchio stesso ha lanciato un'offerta golosa riservato a coloro che preordineranno l'articolo: versando € 50 si potrà ottenere uno sconto di pari valore sul prezzo finale oltre a un omaggio dal valore massimo di € 279. La promozione sarà attiva dal 23 dicembre - si richiederà il saldo completo tra il 7 e l'11 gennaio 2025.