Whatsapp, l'ultimo aggiornamento è semplicemente fantastico: cosa cambia

WhatsApp ha in serbo fantastiche novità: con l'ultimo aggiornamento l'app di messaggistica implementa una funzione chiave della condivisione.

Dopo la semplificazione della gestione dei gruppi e delle community attraverso la centralizzazione di tutte le opzioni di creazione nella scheda Chat, WhatsApp ha aggiunto molte nuove funzioni con gli ultimi aggiornamenti. Si è parlato molto dell'introduzione della nuova barra multifunzione di condivisione sui social, dell'ultima interfaccia dal design più minimal e dell'ottimizzazione della modalità scura...

Inoltre, l'app di messaggistica di Meta ha anche aggiunto sia per iOS che per Android tante nuove animazioni e tanti nuovi sfondi per le chat. Dopo queste novità è però già tempo di un nuovo aggiornamento per WhatsApp. E anche in questo caso si tratta di modifiche che puntano a migliorare l'esperienza di uso da parte degli utenti.

WhatsApp nasce per chattare, e nella comunicazione telematica, oltre alle parole, è fondamentale poter utilizzare altri contenuti. Emoji, adesivi e iconcine. Gli adesivi sono i cosiddetti "stickers", immagini o illustrazioni da inviare nelle chat per esprimere reazioni o simulare emozioni... Appaiono simili alle emoji, ma sono differenti per grandezza e dettaglio.

Per usarli bisogna toccare nella app l'icona degli adesivi che si trova accanto a quella delle emoji. Selezionando l'adesivo che si vuole inviare dalla propria libreria avviene poi l'invio in chat. Inoltre, è sempre possibile scaricare nuovi pacchetti di adesivi dal negozio di adesivi della app.

Aggiornamento WhatsApp per iOS: cosa cambia?

Ebbene, sull'App Store è apparso un nuovo aggiornamento per iOS di WhatApp: la versione 24.24.83, la cui principale novità riguarda l'implementazione della funzionalità di condivisione di pacchetti di adesivi. Tale utility (sviluppata per condividere pacchetti di adesivi) era già disponibile per alcuni beta tester. E il nuovo aggiornamento offre la stessa funzionalità introdotta in precedenza per gli utenti Android, consentendo anche agli utenti iOS di condividere interi pacchetti di adesivi con amici e chat di gruppo.

D'ora in poi, dunque, anche su iOS sarà possibile condividere un pacchetto di stickers. Per farlo basterà toccare il menu a tre punti per selezionare l'opzione di condivisione. E dopo aver toccato il pulsante "Invia", l'intero pacchetto di adesivi verrà condiviso come messaggio. Il destinatario potrà di conseguenza facilmente scaricare il pacchetto di adesivi interagendo con il messaggio. Si tratta dunque di una semplificazione utile soprattutto ai destinatari del download ma anche interessante per l'invio immediato dei contenuti.

Prima dell'introduzione di questa funzionalità, gli utenti che volevano poter usare gli adesivi di un altro utente dovevano chiedere a quell'utente di inviare loro gli adesivi uno alla volta in modo per poi salvare ogni file. E adesso, invece, grazie al nuovo aggiornamento, WhatsApp permette a tutti gli utenti che usano iPhone di condividere interi pacchetti di adesivi con ​​un semplice passaggio.