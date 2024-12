Apple cambia tutto: il prossimo iPhone sarà piccolissimo e enorme contemporaneamente

Nuovi cambiamenti in arrivo in casa Apple: il prossimo iPhone avrà caratteristiche completamente diverse dai modelli precedenti.

L'azienda di Cupertino, nota in tutto il mondo per i suoi prodotti rivoluzionari, potrebbe presto attraversare una fase di profondo rinnovamento. Leader nel settore, Apple vanta una vasta gamma di prodotti caratterizzata da una qualità premium e dalle performance di altissimo livello.

Nell'offerta dell'azienda spicca inevitabilmente l'iPhone, uno dei prodotti più apprezzati e venduti di Apple. Complice una incessante ricerca dell'innovazione, anno dopo anno Apple rilascia nuovi modelli di iPhone sempre più performanti e in linea con i cambiamenti tecnologici del momento.

Dal primo modello rilasciato nel 2007 dallo stesso Steve Jobs, all'iPhone 16 del 2024, l'azienda di Cupertino è ancora a lavoro per trovare una costante sinergia tra l'estetica inconfondibile di Apple e le funzionalità sempre più avanzate. Le sorprese, infatti, sembrerebbero non essere terminate per gli appassionati.

Apple verso il cambiamento: il nuovo iPhone pieghevole

Negli ultimi anni il mercato della tecnologia mondiale ha assistito alla comparsa di alcuni dispositivi pieghevoli, quali smartphone e tablet. Lo sa bene Samsung, che con la tecnologia pieghevole ha generato la fortunata gamma di device mobile appartenenti alla fascia premium. Secondo il Wall Street Journal, tuttavia, Apple sarebbe pronta a convertire la propria produzione verso la medesima tendenza, lanciando entro i prossimi due anni i primi prodotti pieghevoli.

Apple si starebbe focalizzando sulla realizzazione di un modello di iPhone completamente pieghevole. Estremamente piccolo nella sua modalità chiusa, quest'ultimo presenterebbe all'apertura un'estensione dello schermo maggiore di quella di un iPhone 16 Pro Max. Non solo, gli sviluppatori avrebbero già presentato anche un prototipo di iPad pieghevole, caratterizzato da un'ampiezza di ben 19 pollici. Secondo quanto rivelato da fonti interne, l'azienda di Cupertino starebbe pianificando un prossimo lancio nel 2026, salvo eventuali complicazioni nella produzione.

A differenza dei prodotti già disponibili sul mercato, gli sviluppatori di Apple starebbero puntando ad eliminare completamente la piega di chiusura visibile normalmente sullo schermo. La presenza di quest'ultima, infatti, caratterizza molti dispositivi attualmente in commercio e, secondo quanto segnalato, sarebbe causa di malfunzionamenti repentini degli stessi.

Si tratta di un obiettivo particolarmente ambizioso, il quale potrebbe rivoluzionare il settore superando la concorrenza attualmente guidata dal leader tecnologico sudcoreano. Le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per conoscere in anteprima alcuni leak dei prossimi prototipi Apple.