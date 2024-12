Apple e PlayStation insieme: cosa bolle in pentola

Si vocifera di una possibile, inedita collaborazione fra Apple e PlayStation: i due giganti del settore tech starebbero per affrontare un grande progetto condiviso.

La Sony sarebbe pronta a collaborare con la Apple per aiutare la multinazionale fondata da Steve Jobs a migliorare un prodotto che presto potrebbe andare incontro a uno stop della produzione. A far uscire questa clamorosa notizia è stato un noto leaker: Mark Gurman. Attraverso la sua seguitissima newsletter, l'esperto di informatica ha evocato la possibilità di un'intesa fra i produttori della PlayStation e i programmatori della Apple.

Ma qual è il progetto condiviso? Per capirlo bisogna analizzare l'ultimo insuccesso che ha scosso la società tecnologica Big Tech di Cupertino. Nell'estate del 2023 tutti parlavano dell'Apple Vision Pro, il nuovo un visore per la realtà aumentata (AR) e realtà mista (MR) presentato dalla società informatica californiana.

Si trattava del primo vero dispositivo a marchio Apple in grado di combinare mondo digitale e mondo fisico: uno strumento, sulla carta, in grado di offrire esperienze immersive e interattive. Messo in commercio a inizio 2024, il visore ha tuttavia deluso in termini economici e di riscontro pratico.

E proprio per tentare di risollevare le vendite, la Apple starebbe valutando la possibilità di collaborare con la Sony. Gurman sostiene che la Apple starebbe valutando la possibilità di collaborare con Sony e, più specificatamente, con il comparto PlayStation, per supportare i controller PSVR2 su Vision Pro.

La Apple lavora a un progetto condiviso con la PlayStation: nuovo Visior Pro

Il PlayStation VR2 o PSVR2 è il successore del visore di realtà virtuale della PlayStation, progettato per la console PlayStation 5. Lanciato ad agosto 2024, è considerato oggi il miglior strumento in circolazione per il gioco VR. Il Visor Pro della Apple, invece, non è piaciuto. Innanzitutto perché troppo costoso (non si trova a meno di 3.500 euro). Poi per problemi di autonomia, peso e scomodità. Infine, gli utenti si sono lamentati della compatibilità del visore... Nonostante ci siano più di tante app specifiche per Vision Pro, il visore Apple non interagisce bene con tante delle applicazioni di VR e AR che piacciono al pubblico.

L'intesa per partnership potrebbe essere stata già trovata. E nei prossimi mesi, dunque, la Apple potrebbe cominciare a diversificare l’elenco degli accessori per Vision Pro introducendo un supporto per i controller VR della società giapponese specializzata nel gaming.

A oggi l'Apple Vision Pro è in grado di supportare i controller della PlayStation 5 e dell'Xbox. Il punto è che entrambi questi controller non sono stati progettati per lavorare nella realtà aumentata, mentre il PSVR2 è uno strumento nato e sviluppato proprio per interfacciarsi con l’esperienza di realtà virtuale e integrarsi perfettamente con visionOS. Se la collaborazione dovesse andare in porto, la Apple potrebbe presto cominciare a vendere i PSVR2 direttamente attraverso il suo store.