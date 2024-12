iOS 18.3, primi rumors sulla data di lancio e c'è già una super chicca tra le novità

La Apple è pronta a introdurre il prossimo attesissimo aggiornamento per iPhone: sta per arrivare iOS 18.3. Ecco le principali novità.

L'azienda di Cupertino ha rilasciato per gli sviluppatori la prima versione beta di iOS 18.3 lunedì 16 dicembre. E, dato che le beta per sviluppatori non sono versioni segretate, tutti gli interessati e i curiosi hanno potuto già scoprire che cosa prevede il nuovo aggiornamento...

E tanti sono gli utenti ancora ebbri per via dalle tante novità che la Apple aveva condensato nell'aggiornamento precedente. Con iOS 18.2 è infatti arrivata la nuova generazione di immagini e icone, Image Playground e Genmoji, è stata introdotta la mail supportata da AI e sono state sviluppate varie modifiche sulle possibilità di controllo sulle app esterne. Cosa succederà di bello con il nuovo upgrade?

Poche novità in iOS 18.3: risoluzione di bug e funzioni per la domotica

In realtà, non sembrano esserci troppe novità esaltati. Se davvero questa prima beta sarà corrispondente alla versione finale iOS 18.3 abbiamo a che fare con un aggiornamento poco generoso in termini di nuove funzionalità. Sembra piuttosto che la Apple si sia concentrata su alcune piccole modifiche e su alcune correzioni di bug per gli iPhone.

Il lancio del nuovo aggiornamento per il sistema operativo mobile di iPhone dovrebbe avvenire nel mese di febbraio. Eppure, forse per la prima volta nella storia della Apple, gli utenti potrebbero essere delusi dalle novità. Dopo la scorpacciata di nuove funzionalità e miglioramenti avvenuti con iOS 18.1 e iOS 18.2, l'update 18.3 si preannuncia come un aggiornamento di dimensioni minori.

Alcuni rumors sulla data di lancio di iOS 18.3 sostengono che Apple potrebbe aver nascosto qualcosina e che l'aggiornamento possa uscire prima del previsto, ovvero verso la fine di gennaio 2025, probabilmente il 21 o il 28 gennaio. Altre voci insistono sul fatto che potrebbe esserci un ritardo, specie se durante la fase beta saranno riscontrati problemi e bug.

Le novità, come dicevamo, sono poche. La versione beta del sistema operativo aggiornato mostra però che l'azienda di Cupertino si sta concentrando sempre di più sul settore della domotica e del controllo dei dispositivi smart. Secondo le note di rilascio di Apple, iOS 18.3 correggerà anche due bug di Apple Intelligence.

L'update, per esempio risolve il bug che interessava la personalizzazione dei Genmoji (con 18.2 l'elemento personalizzato veniva generato anche senza selezionare una persona diversa). essere generato se prima non si seleziona una persona diversa. L'altro bug risolto riguarda la compatibilità per le app di terze parti che adottano l'API Writing Tools su iOS.

Con il nuovo aggiornamento l'utente potrà anche accedere all'app Feedback tramite Face ID o Touch ID, anziché dover inserire ogni volta la password. E non è tutto... L'icona del menu Controllo fotocamera nella pagina Accessibilità delle Impostazioni ora supporterà la modalità "scura".

E poi c'è la novità più grossa: il sistema operativa supporterà i robot aspirapolvere nell’app Home. Quindi questo è il vero contenuto principale dell'update, il supporto per i robot aspirapolvere in app. Una funzione che permetterà agli utenti di controllare i loro aspirapolvere intelligenti tramite Siri, creare automazioni e percorsi, e integrarli nei propri programmi di pulizia.