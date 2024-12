Se hai un iPhone non ti serve più anche il Mac: il programma Windows che cambia tutto

Avere Apple come ecosistema non sarà più necessario per condividere file tra iPhone e PC: il nuovo programma di Windows cambia tutto.

Fino a qualche tempo fa chiunque possedesse un iPhone e volesse condividere o semplicemente connettere il telefono al PC per velocizzare il lavoro o per utilizzare solo il PC sia per lavoro che per ricevere messaggi e chiamate era obbligato ad avere in casa un Mac. Apple infatti è sempre stata molto chiusa verso le aziende terze parti, bloccando ogni tipo di interazione tra il proprio sistema operativo e gli altri.

La scelta è stata fatta per politica aziendale e giustificata a lungo come un modo per rendere maggiormente sicuri i dispositivi a marchio Apple, ma anche per ottimizzare al meglio sia l'OS che le applicazioni che ci girano. Questo però è sempre risultato limitante per molti utenti, costretti a pagare di più non solo per l'acquisto dei dispositivi ma anche per quello dei software proprietari.

Inoltre la chiusura verso le terze parti - politica agli antipodi rispetto a quella di Windows e Android che sono aperti agli Open Source - ha impedito di usufruire di applicazioni e programmi utili (nonché in molti casi gratuiti), ritardando anche l'arrivo di quelle maggiormente utilizzate dagli utenti o richiedendo maggior tempo per l'ottimizzazione o l'arrivo di funzionalità specifiche.

Il nuovo programma Windows che permette di trasferire dati da iPhone a PC

Nell'ultimo periodo Apple è stata costretta a rivedere la propria visione di "esclusività", prima lato hardware per quanto riguarda l'utilizzo di periferiche maggiormente diffuse al posto di quelle proprietarie, quindi lato software con l'obbligo - almeno in Europa - di apertura ai programmi terze parti e anche ai market esterni (un obbligo derivante dalla necessità di contrastare il sostanziale monopolio garantito dal controllo delle app utilizzabili sul sistema iOS).

Per quanto riguarda la compatibilità con sistemi Microsoft, ad aprire una breccia è stata la stessa azienda di Redmond (probabilmente dopo aver raggiunto accordi con Apple) con il programma Phone Link. Prima esclusivamente dedicato alla connessione tra smartphone Android e PC Windows, dalla scorsa primavera l'app permette di collegare l'iPhone al Pc e dunque agli utenti di ricevere messaggi direttamente sul computer.

Grazie all'ultimo aggiornamento del programma, disponibile attualmente solo a chi si sta occupando del beta testing, sarà possibile condividere facilmente anche i file, sia da PC a iPhone che viceversa. Per farlo da telefono a computer sarà necessario scaricare l'applicazione sull'iPhone, selezionare la voce "Collega a Windows" e successivamente il device con cui condividere.

Per il passaggio inverso, il procedimento è immediato visto che basterà selezionare il file o i file che si vogliono condividere, quindi selezionare la voce condividi e successivamente quella "Il mio telefono".