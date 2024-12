Android Auto, l'ultimo aggiornamento la rende molto più sicura: automobilisti felicissimi

Nuovo aggiornamento in arrivo per il sistema Android Auto: la felicità degli automobilisti conferma il successo della novità.

Per gli utenti Android si tratta di una vera e propria sicurezza, in grado di rivoluzionare l'esperienza di guida quotidiana. Sviluppata da Google, il sistema Android Auto permette di trasferire le funzionalità del proprio smartphone Android nel sistema di infotainment della vettura.

Il computer di bordo dell'auto, infatti, può essere trasformato in una estensione del proprio telefono, consentendo l'automobilista di accedere alle applicazioni più utili durante la guida. Per utilizzare Android Auto, è necessario collegare il proprio smartphone alla vettura utilizzando un comune cavo con porta USB.

Nelle vetture più moderne, tuttavia, è possibile stabilire il collegamento con il device in modalità wireless. Una volta connessa, l'interfaccia del proprio smartphone si adatterà allo schermo presente a bordo della vettura, presentano una versione semplificata e ottimizzata per la guida.

Android Auto: l'ultimo aggiornamento per la sicurezza

Nelle ultime ore, Google ha rilasciato alcune novità in merito al sistema Android Auto, già presente in molte vetture in commercio e su strada. L'aggiornamento riguarda la versione 13.4 del sistema, attualmente disponibile in modalità Beta riservata esclusivamente per gli sviluppatori. Le novità riguarderanno principalmente l'aspetto dell'ottimizzazione dell'esperienza di utilizzo durante la guida, da oggi pensata in una visione di maggiore sicurezza dell'automobilista.

In particolare, l'aggiornamento prevede l'arrivo della Floating Toolbar, ovvero la barra degli strumenti la quale diventerà presto flottante. La barra verrà sovrapposta all'interfaccia di base e includerà dei pulsanti rapidi per gestire velocemente il proprio sistema Android Auto senza perdere la concentrazione dalla guida. La barra potrà essere orientata a piacimento sullo schermo dallo stesso automobilista. La sua introduzione si lega ad un obiettivo di maggiore sicurezza alla guida, contribuendo ad evitare ulteriori distrazioni del conducente su strada.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Google starebbe creando diverse opzioni della Floating Toolbar, permettendo un alto livello di personalizzazione della stessa da parte dell'utente. Il sistema Android Auto, inoltre, permetterà di accedere a delle funzioni e applicazioni specifiche, all'impostazione del navigatore e ad alcuni controlli multimediali terzi. La notizia del nuovo aggiornamento ha già conquistato molti automobilisti e utenti appassionati di Android Auto. Nonostante l'entusiasmo generale, per utilizzare le modifiche introdotte, tuttavia, gli utenti dovranno attendere il rilascio del nuovo aggiornamento definitivo previsto nelle prossime settimane.