Geniale, divertente e difficilissimo: il videogioco gratuito che devi avere sullo smartphone

Per chi è alla ricerca di un videogioco gratuito per lo smartphone ce n'è uno divertente e geniale, anche se è molto difficile da fare: ecco quale scaricare.

Scaricare i migliori giochi per cellulare sul proprio dispositivo è diventata una cosa comune per migliaia di giocatori che amano intrattenersi durante il loro tempo libero. Anche per questo motivo, il mondo dei videogiochi mobili è in costante crescita a causa del numero alto di titoli che vengono lanciati attraverso app virtuali come App Store e Google Play.

Tutti coloro che posseggono un dispositivo mobile, che sia l'ultimo iPhone o un altro cellulare con sistema operativo Android, hanno la possibilità di poter cercare e scaricare moltissimi giochi, così da divertirsi durante i momenti di pausa della giornata. La novità però sta in un bellissimo videogioco gratuito, scaricabile facilmente sia per chi ha un dispositivo iOS che Android. È geniale, divertente e difficile, in grado di mettere alla prova tutti gli utenti.

Videogioco gratuito per smartphone: è disponibile per iOS e Android

Gli Store sono pieni di giochi, alcuni di questi sono gratuiti mentre altri a pagamento. Negli ultimi giorni, però, molti utenti sono rimasti sorpresi e felici di sapere che il famoso videogioco Monument Valley 3 è disponibile ora su iOS e Android. È in sostanza il nuovo capitolo della serie puzzle originaria firmata Ustwo, che punta a introdurre altre innovazioni.

La novità è che si può scaricare gratuitamente se si ha un abbonamento a Netflix. Tra le funzioni inedite non si può non osservare la presenza legata alle sequenze di navigazione su di una barca a vela. È un elemento molto importante inserito dagli autori per mettere ancora più in luce il concetto dell'esplorazione, un aspetto che il videogioco godrà di un notevole arricchimento rispetto al passato. Ma questo non è tutto.

Il nuovo capitolo potrà anche contare su un comparto narrativo evoluto, che andrà a lasciare quelle ch sono le origini per abbracciare un racconto più convenzionale, proponendo i temi come la speranza e il senso di comunità. Ci saranno anch dei personaggi inediti che andranno ad arricchire ulteriormente la storia e l'esperienza nell'ambito dei tre atti.

L'annuncio dell'uscita del gioco Monument Valley 3 è arrivata lo scorso agosto, e non ha fatto altro che confermare le potenzialità che uno streamr così importante come Netflix può esprimere quando decida di investire sulla qualità e sui contenuti di un mercato abbastanza particolare come quello del mobile gaming. Una bella novità che farà felici moltissimi utenti.