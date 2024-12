IT Wallet, dove e quando sono validi i documenti caricati sull'app: la spiegazione

L'IT Wallet, il portafoglio digitale disponibile dall'4 dicembre, permette di caricare i propri documenti: dove e quando saranno validi

Sull'IT Wallet, per ora, è possibile caricare solamente alcuni documenti digitali. Come per esempio la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità. Il portafoglio digitale è stato introdotto anche in Italia su pressione dell'UE innanzitutto per migliorare la sicurezza e l'accessibilità nella gestione dei documenti di riconoscimento.

Sfruttando l'IT Wallet non sarà infatti più necessario portare con sé i documenti fisici: tutto sarà a portata di dita, ovvero archiviato digitalmente sullo smartphone. E, secondo gli sviluppatori della tecnologia, grazie ai documenti digitali ci sarà maggiore protezione. Tutto ciò grazie all'autenticazione biometrica e al codice PIN che ridurrà il rischio di furto o smarrimento.

Il digitale, si spera, permetterà di accedere più rapidamente ad alcuni servizi e renderà la burocrazia meno complessa. Il punto ora è capire dove saranno validi da subito i documenti caricati sull'IT Wallet e come gestirli nel concreto. I dubbi sono principalmente due. Questi documenti digitali hanno validità legale solo in Italia? E in quali contesti specifici possono essere utilizzati?

Dove e come saranno validi i documenti caricati sull'IT Wallet

Terminata la fase di sperimentazione, è già attiva l'estensione del portafoglio digitale, di conseguenza tutti i maggiorenni italiani possono caricare sullo smartphone la patente e la tessera sanitaria in formato digitale. L'attivazione è semplicissima: basta scaricare l'App IO.

Accedendo con SPID o carta d’identità elettronica nell'applicazione bisogna poi caricare i documenti e procedere con l'identificazione. Fatto ciò, i documenti saranno disponibili nel portafoglio protetto da un pin o dal riconoscimento biometrico con impronta digitale o riconoscimento facciale. L’uso di IT Wallet non è obbligatorio. Inoltre, i documenti possono essere rimossi.

Ma per ora i documenti caricati avranno validità solo in Italia. Poi, in futuro (entro il 2026), IT Wallet verrà unificato con lo European Digital Identity Wallet (Eudi Wallet), il portafoglio digitale europeo, consentendo di utilizzare il sistema in tutta l’area UE.

I documenti caricati su IT Wallet, per ora, possono essere utilizzati in situazioni di verifica dal vivo, come i controlli da parte delle forze dell'ordine. E presto potrebbero essere utili per prenotare visite mediche e interagire con le istituzioni. Anche se ci sarà bisogno di un po' di tempo, per il rodaggio.

Per utilizzare i documenti digitali è necessario accedere all'app IO (sempre con autenticazione biometrica o codice PIN). E, ripetiamolo, l'uso dei documenti digitali è per ora completamente volontario. Gli utenti possono continuare a utilizzare i documenti fisici. Se preferiscono così, nulla li obbliga a passare al digitale.