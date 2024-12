Messaggi vocali WhatsApp: eliminati gli ostacoli di cui si lamentavano gli utenti

WhatsApp rinnova i messaggi vocali eliminando gli ostacoli di cui gli utenti si sono sempre lamentati: ecco come funzioneranno ora.

L'applicazione di messaggistica si aggiorna in continuazione rispondendo alle richieste degli utenti. WhatsApp è una delle piattaforme più utilizzate in assoluto e la sua capacità di rinnovarsi, con il rilascio di nuove funzioni volte a migliorare l'esperienza degli iscritti, è sicuramente tra i punti di forza che le hanno permesso di raggiungere milioni di user in tutto il mondo. Ora per l'app è arrivato il momento di rivoluzionare i messaggi vocali.

È tempo di cambiamenti importanti per WhatsApp e, in particolare, per gli audio che gli utenti si scambiano nelle chat singole e di gruppo. Solamente in questi giorni è stata annunciata l'introduzione della trascrizione dei messaggi vocali. La funzione, non ancora arrivata in Italia, può rivelarsi molto utile nei momenti in cui non si ha la possibilità di ascoltare gli audio ricevuti.

Premendo sul messaggio di proprio interesse gli utenti possono ottenere una trascrizione, visibile all'interno della medesima chat. Questa, però, non è l'unica novità che riguarda gli audio: il team di sviluppo di WhatsApp ha deciso di esaudire uno dei desideri degli iscritti semplificando le interazioni sulla piattaforma.

WhatsApp si aggiorna: come cambiano i messaggi vocali

Da ora in poi, le risposte ai messaggi vocali saranno ancora più immediate. Se fino a questo momento siamo stati abituati a dover scorrere su un messaggio, oppure selezionarlo per poi andare sull'opzione Rispondi, con l'ultimo aggiornamento di WhatsApp tutto si fa più semplice e veloce.

La piattaforma, infatti, si è dotata di un nuovo pulsante che appare quando riceviamo un audio e lo ascoltiamo. Per rispondere al messaggio, dunque, basta fare tap su quest'ultimo: così viene eliminato qualsiasi passaggio intermedio per registrare ed inviare un vocale come replica ad un altro utente.

La risposta è collegata in modo automatico al messaggio originale, rendendo le interazioni molto più semplici. Tale funzione può esserci d'aiuto soprattutto all'interno delle chat di gruppo, in modo da non perdere il filo del discorso, o durante una conversazione particolarmente lunga.

Alcuni iscritti alla versione beta per Android 2.24.26.6 hanno già notato la presenza del pulsante accanto ai messaggi vocali ricevuti. Gli altri utenti dovranno portare pazienza ancora per qualche tempo: la nuova funzione verrà distribuita nelle prossime settimane, sebbene potrebbe volerci un po'.