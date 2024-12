Prime Video, pochi conoscono questa funzione per ampliare il catalogo: di che si tratta e quanto dura

Grazie ad una funzione che solamente in pochi conoscono è possibile ampliare il catalogo di Prime Video: ecco di cosa si tratta.

Prime Video è il servizio di streaming lanciato da Amazon, sul quale è possibile trovare i contenuti più vari tra serie, film e documentari. Insieme a Netflix e Disney+, spicca per essere una delle piattaforme più utilizzate e apprezzate dagli utenti. Non tutti, però, conoscono una funzione che permette di ampliare il catalogo.

Creato nel 2006 con il nome Amazon Unbox, il servizio di streaming di proprietà della celebre Internet company conta milioni di abbonati in tutto il mondo. Su Amazon Prime è presente un vasto elenco di film e serie tv, compresi i contenuti originali che vengono prodotti direttamente dall'azienda.

A questi si aggiungono i Canali (come Paramount+ o Discovery+), a cui si può accedere tramite il pagamento di un abbonamento extra. Gli iscritti sempre alla ricerca di titoli nuovi possono, inoltre, sfruttare una funzione poco conosciuta ma decisamente utile. Grazie ad essa, infatti, è possibile ampliare notevolmente il catalogo di Prime Video con contenti inediti.

Prime Video, più titoli a disposizione grazie a questa funzione

Attivando le iscrizioni supplementari del servizio di streaming gli utenti possono contare sull'aggiunta di ulteriori titoli a quelli già presenti, insieme alla possibilità di seguire diversi canali direttamente dalla piattaforma. Questa, però, non è l'unica soluzione adottabile se si vuole ampliare il catalogo di Prime Video.

Forse non tutti lo sanno ma, oltre ai Canali, il servizio è dotato di uno Store creato appositamente per consentire agli utenti (che siano iscritti o meno) di noleggiare o acquistare contenuti. L'opzione è disponibile sia sul sito che sull'applicazione Amazon Prime. Tutto ciò che bisogna fare è accedere al catalogo, oppure usare la funzione di ricerca che permette di trovare subito il titolo desiderato.

I contenuti acquistabili (o noleggiabili) si contraddistinguono per l'icona gialla raffigurante un sacchetto della scesa. Una volta selezionato ciò che s'intende guardare, nella pagina dedicata appariranno le opzioni per l'acquisto. Dopo aver completato l'operazione, sarà possibile trovare il titolo scelto nell'Area personale.

A questo punto, si potrà far partire lo streaming o il download. Si precisa che, qualora si fosse optato per il noleggio, il contenuto sarà disponibile nella sezione La mia collezione solamente per un periodo limitato di 30 giorni. Inoltre, nel momento in cui selezioneremo il pulsante Riproduci avremo fino a 48 ore per poter visionare il contenuto. In certi casi, il periodo di tempo può essere più lungo.