TikTok dichiara guerra a Whatsapp con le chat di gruppo: la guida per crearne subito una

TikTok supera WhatsApp? Da oggi è possibile creare una chat di gruppo anche sul social cinese in pochi semplici passi.

L'eterna diatriba tra le piattaforme social attualmente disponibili sul web, si palesa oggi nella battaglia tra TikTok e WhatsApp. I due colossi della comunicazione, infatti, sono da poco entrati in collisione a causa di alcune modifiche apportate sul social cinese dei video.

Quest'ultimo è una delle piattaforme più utilizzate dalla categoria degli utenti Millennial e Gen Z, i quali trovano nel social un modo di esprimere la propria creatività. Le modalità d'uso di TikTok, infatti, permettono di pubblicare ed editare brevi video raggiungendo un'ampia fetta di pubblico in tutto il mondo.

Complice l'aggiornamento di altri social media quali Instagram, negli ultimi mesi TikTok è stata interessata da una fase di trasformazione e modifica di alcune funzionalità. La piattaforma social promette di essere sempre più all'avanguardia, adattandosi alle esigenze in mutamento dei suoi giovani utenti.

TikTok contro WhatsApp: le chat di gruppo invadono il social

Gli sviluppatori della celebre applicazione cinese hanno da poco lanciato una nuova funzionalità molto simile alle possibilità offerte da WhatsApp. Se per molti quest'ultima rappresenta l'app della messaggistica per eccellenza, TikTok promette presto di superare il colosso statunitense con le nuovissime chat di gruppo. Aperte a tutti gli utenti, quest'ultime offrono la possibilità di inviare messaggi istantanei a più persone contemporaneamente, proprio come accade già su WhatsApp.

Gli utenti di TikTok potranno condividere messaggi di testo, video dalla stessa piattaforma e da fonti esterne, GIF, adesivi e contatti. Creare una chat di gruppo su TikTok richiede solo alcuni semplici passaggi e pochi minuti. Basterà accedere all'applicazione e cercare l'icona della "Posta in arrivo" nella barra inferiore. Dopo aver cliccato il comando, si aprirà l'elenco dei contatti TikTok disponibili e collegati al proprio profilo utente. La rubrica permetterà di selezionare uno o più contatti, proseguendo con la creazione del gruppo di messaggistica.

Una volta selezionati tutti i partecipanti, è possibile cliccare sulla voce "Inizia chat di gruppo" e cominciare una conversazione con i propri amici. Le chat di gruppo possono essere modificate e personalizzate anche dopo la creazione della stessa, tramite la voce "Impostazioni". Nonostante la popolarità della nuova funzionalità, quest'ultima non risulta ancora attiva in tutti i Paesi e potrebbe diventare disponibile con il rilascio dei prossimi aggiornamenti attesi nei primi mesi del 2025.