TikTok verso il ban definitivo: sarà impossibile utilizzarlo

TikTok potrebbe essere presto bloccato: lo spettro di un ban incombe sul futuro del social media cinese.

A quanto pare TikTok è davvero a rischio ban: la app potrebbe sparire dall'App Store degli iPhone e dal Play Store di Google. C'è una legge che potrebbe decretare la fine di TikTok, almeno in alcuni Paesi. La situazione è molto delicata. Da tempo il famoso social media cinese è sotto accusa in Occidente. Sia negli USA che in Europa si accusa TikTok di non proteggere i dati degli utenti o, peggio, di manipolare l'opinione pubblica o corrompere la gioventù.

Secondo alcune autorità, per esempio, c'è un forte rischio che i dati degli utenti iscritti a TikTok possano essere accessibili dal Governo cinese. Per questo c'è anche chi ha introdotto una nuova legge per imporre a ByteDance, la società che gestisce il social cinese, di vendere la app, in modo da garantire maggiore trasparenza e indipendenza dalla Cina.

La ByteDance ha tuttavia reagito con un ricorso. Secondo la società cinese fondata da Zhang Yiming nel 2012, tale legge sarebbe ingiusta e poco equa. Nella fattispecie, la società proprietaria del social ha sostenuto che la legge viola i diritti garantiti sulla libertà di parola e la possibilità di subire un giusto processo.

Ma la Corte d'Appello del Paese che ha agito contro TikTok ha già respinto il ricorso di ByteDance. E ciò implica che la società dovrà vendere TikTok entro il 19 gennaio 2025, altrimenti l'app potrebbe subire un ban. Dove? La disputa sta avendo luogo negli Stati Uniti. La paura degli USA, come abbiamo spiegato, è che il Governo cinese possa manipolare l'algoritmo del social usato da milioni di utenti per influenzare l'opinione pubblica e diffondere un'ideologia anti-democratica.

ByteDance deve vendere TikTok entro una scadenza prefissata TikTok per evitare il ban

Se il ban dovesse diventare effettivo, per la legge americana sarà illegale scaricare TikTok. Gli utenti che già hanno l'app potranno continuare a usarla, ma non riceveranno più aggiornamenti. Ora ci si attende che ByteDance faccia appello alla Corte Suprema degli Stati Uniti, quantomeno per ritardare l'applicazione del ban. Oppure ci si aspetta che il nuovo presidente Donald Trump cambi le carte in tavola. Trump, infatti, si è già espresso contro il blocco di TikTok.

Ma è davvero possibile che TikTok diventi impossibile da utilizzare negli Stati Uniti dopo questa sentenza? In teoria sì... Ma ByteDance potrebbe anche vendere il social a una società satellite. E poi ci sono anche tanti altri possibili scenari che potrebbero cambiare quanto stabilito dalla legge. E in Europa?

Da noi la situazione è differente. TikTok ha aperto da tempo a una mediazione con l'UE: il social ha infatti scelto di aderire al Digital Service Act, fornendo tutte le informazioni sugli algoritmi in uso e la gestione dei dati. Inoltre il social cinese ha investito tanti soldi in Europa e ha promesso di rispettare nuovi limiti per garantire la sicurezza dei dati degli utenti e per rimuovere contenuti inappropriati. Quindi da noi non dovrebbe esserci alcun ban.