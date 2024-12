Sono questi i 5 smartphone sotto i 200€ migliori sul mercato a dicembre 2024

Sono stati rivelati quali sono i 5 migliori smartphone presenti sul mercato nel mese di dicembre 2024 sotto i 200€. Si tratta di ottimi modelli: ecco tutti i dettagli.

Per avere un ottimo smartphone non serve spendere mille euro. Nel corso degli anni, le aziende produttrici hanno messo sul mercato un ventaglio di proposte molto ampio sulle quali riflettere e tra queste sono spuntati numerosi modelli sotto i 200 euro con una scheda tecnica avanzata e con funzionalità di alto livello.

La costante e continua evoluzione della tecnologia ha permesso di avere smartphone prestati a prezzi modici. Sia sulla fascia media, che in quella medio-bassa, è possibile individuare una vasta gamma di prodotti con una serie di caratteristiche che garantiscono ottime prestazioni agli utenti. In particolare, sono stati rivelati quali sono i 5 migliori smartphone sotto i 200€ sul mercato, sono in grado di assicurare delle ottime funzionalità.

I 5 migliori smartphone sotto i 200€ da comprare a dicembre 2024: i modelli

Tra i modelli da prendere in considerazione sotto i 200 euro c'è il Motorola Moto G85 5G, che offre un display da 6,5 pollici Full HD+ e garantisce agli utenti un'esperienza visiva limpida. Possiede 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna espandibile, con un processore MediaTek Dimensity 7020. La batteria da 5.000 mAh garantisce una buona autonomia. Lo si può acquistare su Amazon al prezzo di 190,29€.

Nella lista poi troviamo Xiaomi Redmi Note 13 5G con display AMOLED da 6,67 pollici e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. È un dispositivo che offre immagini nitide e colori vivaci. Possiede 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile, con un processore MediaTek Dimensity 1080. La batteria da 5.000 mAh è supporta dalla ricarica rapida. Su Amazon è disponibile al prezzo di 139,90€.

Un ottimo dispositivo da acquistare a dicembre 2024 è OnePlus Nord CE 3 Lite con display da 6,72 pollici, una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. È supportato da da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile, con processore Snapdragon 695. Anche questo modello ha la batteria da 5.000 mAh. Lo si trova su Amazon al prezzo di 179€.

Tra i modelli consigliati in questo periodo c'è anche il modello Realme C67, con display da 6,72 pollici, frequenza di aggiornamento di 90 Hz e risoluzione Full HD+. Assicura delle buone prestazioni grazie agli 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna espandibile, con processore Helio G88. Una lunga durata è garantita dalla batteria da 5.010 mAh. È in vendita su Amazon al prezzo di 139,99€.

Il quinto e ultimo smartphone da acquistare nel mese di dicembre a un prezzo ragionevole è il Samsung Galaxy A25 che offre un display da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una risoluzione Full HD+ Possiede 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile, con un processore Exynos 1280. La ricarica è rapida con la batteria da 5.000 mAh. Su Amazon il prezzo è di 195,23€.