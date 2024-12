Huawei, attive le offerte di Natale fino al 26 dicembre: sconti folli, omaggi e coupon esclusivi

Siamo in quel periodo dell'anno in cui dobbiamo fare i regali di Natale ma proprio non sappiamo cosa scegliere: magari uno smartphone Huawei in offerta?

Unire l'utile al dilettevole, quando dobbiamo fare dei regali, è sempre una buona idea. Tutti avremo notato che fare dei doni ai nostri cari diventa sempre più difficile: tutti abbiamo già tutto quello che potrebbe servirci.

E spesso finiamo per acquistare doppioni di cose che già possediamo, oppure gadget e oggetti che non hanno nessuna utilità reale. Le soluzioni, a questo punto, possono essere due: o si decide di eliminare i regali tout court (ma che tristezza!), oppure si opta per oggetti utili!

Al giorno d'oggi, per esempio, uno smartphone è sicuramente uno degli oggetti più utili di cui ci serviamo ogni giorno. Non soltanto per tenerci in contatto con le persone, ma anche per accedere a notizie, informazioni, contenuti culturali e via dicendo.

Sconti pazzeschi che svoltano i regali di Natale: ti basta correre sul Huawei Store

Poniamo dunque il caso di un amico o un parente che abbiano da poco smarrito il proprio telefono, oppure che lo abbiano danneggiato irreparabilmente o più semplicemente che ne stiano cercando uno nuovo perché quello vecchio aveva cominciato a fare le bizze. Oppure poniamo il caso di un amico che voglia comprare un tablet, degli auricolari o uno smartwatch.

Il perfetto regalo di Natale potrebbe essere un apparecchio smart nuovo. E se pensiamo che Huawei sta proponendo sconti e omaggi senza precedenti fino al 26 dicembre, la decisione è presto presa! Sul Huawei Store sono infatti disponibili accessori tech, notebook, cuffie e molto altro in sconto.

Inoltre sono disponibili offerte quali il 2x1 o sconti sul secondo prodotto comprandone uno a prezzo intero. Poniamo l'esempio di uno smartwatch: alcune delle offerte Huawei sono le seguenti. Comprando un Huawei Watch Fit 3 a 129 euro otterremo in omaggio anche un cinturino. Comprando un Huawei Watch GT 4 a 189, invece, otterremo sia un cinturino che i FreeBuds SE 2.

Con il tablet Huawei MatePad Pro 12.2″ PaperMatte Edition a 999 euro, avremo in omaggio anche una pencil più il Fit 2 in regalo. Il Huawei MatePad 11.5S, invece, ha un costo di 649 euro e prevede una pencil e una cover in regalo.

E per gli smartphone? Anche gli smartphone Huawei ci propongono offerte interessanti: il Huawei Pura 70, ad esempio, ha un costo di 699 euro e prevede una cover in regalo. Queste sono solo alcune delle offerte disponibili sullo store, tutte correlate dal coupon esclusivo di Gizchina.it per uno sconto extra del 10%: AGIZXMAS10.