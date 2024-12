Questo nuovo smartphone è letteralmente un PC in miniatura: ha una caratteristica unica

Uno smartphone veloce e potente come un PC: la rivoluzione è alle porte, e ora i nuovi telefonini faranno cose finora impensabili.

Siamo ormai abituati a pensare agli smartphone come a dei PC portatili: sul telefono è possibile navigare sul web e far girare molti programmi che fino a qualche tempo fa riuscivano a funzionare correttamente solo sul computer. Eppure, per dimensioni, un dispositivo mobile non può ancora ospitare la stessa RAM e non può garantire le stesse prestazioni di un sistema computazionale fisicamente più esteso come un personal computer.

In pratica, anche gli smartphone di nuova generazione, pure se sono già in grado di supportare processi complessi e una mole importante di dati, non possono ancora competere al 100% con le prestazioni dei computer desktop e dei laptop. Malgrado il loro enorme sviluppo, i dispositivi mobili rivelano infatti difetti in termini di capacità di elaborazione. La loro dimensione ridotta e le limitazioni della batteria impongono dei chiari limiti alla potenza di calcolo e, soprattutto, alla durata operativa.

Le cose stanno cambiando grazie ai nuovi chip sempre più efficienti dal punto di vista energetico e alla tecnologia 5G, che aumenta la velocità di download e upload. E le prestazioni dei telefoni stanno migliorando anche grazie ai display sempre più avanzati.

Tuttavia, per il gaming, per l'utilizzo di programmi più pesanti, per la grafica avanzata o l'editing video o musicale professionale, i computer restano insostituibili. Tutto potrebbe cambiare però con un nuovo smartphone che promette prestazioni praticamente simili a quelle di un PC. La chiave di volta è una ventola!

Lo smartphone potente quanto un PC: arriva il telefono da gaming OnePlus

Oppo sta per lanciare un nuovo smartphone da gaming, nella serie OnePlus, con schermo piatto e raffreddamento attivo. Uno smartphone con una ventola, quindi, utilissimo per non far sovraccaricare il dispositivo e poter supportare una scheda grafica dalle ottime prestazioni.

L'idea è semplice: dotare un telefonino Android di uno schermo piatto con prestazioni simili ai display di un PC e un sistema di raffreddamento attivo specifico per il gaming. Secondo le anticipazioni, il nuovo hardware del telefono Oppo potrebbe integrare una ventola per mobile Tiantong. E non è tutto, perché Oppo starebbe anche sviluppando soluzioni di raffreddamento, tra cui degli accessori magnetici da associare a ogni tipo di smartphone prodotto dall'azienda cinese di elettronica di consumo con sede a Dongguan, Guangdong.

Oppo sta in pratica cercando di competere con marchi specializzati come RedMagic e ROG Phone, proponendo però ai suoi clienti telefoni specifici per il gaming a prezzi più bassi. Ci riuscirà? Lo scopriremo presto. Per ora possiamo solo immaginare cosa i progressi tecnologici potranno offrirci nei mesi a venire.