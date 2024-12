"Presto disponibile", Samsung fa impazzire gli utenti che lo aspettano da tempo

Samsung ha in serbo una sorpresa importante per gli utenti, che potranno soddisfare un'esigenza manifestata da tempo.

Puntare su un marchio consolidato, che si ritiene meriti la nostra fiducia è spesso ritenuto fondamentale se si vuole andare sul sicuro e avere tra le mani un prodotto che si considera di qualità. Questo vale a maggior ragione in ambito tecnologico, dove l'innovazione ha una funzione determinante, così da superare la concorrenza in una corsa contro il tempo che può essere cruciale. Un modo di ragionare che corrisponde appieno a quanto da tempo fa Samsung, considerato uno dei brand più apprezzati dalla maggior parte degli italiani, in una dicotomia che spesso coinvolge anche Apple.

Il colosso coreano sembra avere deciso appieno di ascoltare le esigenze manifestate dai suoi utenti più affezionati, per questo ha in serbo un arrivo sul mercato che potrebbe fare felice non poche persone. Si tratta infatti di una novità che sarà a breve disponibile, anche se i più pazienti dovranno inevitabilmente attendere la conclusione delle feste per poterlo provare e conoscerne le potenzialità.

Una novità interessante in arrivo in casa Samsung

Quando si parla di una novità che riguarda un ambito importante come la tecnologia la curiosità può essere tanta, non solo da parte di chi è sempre in cerca dell'ultimo modello, sia per chi invece vuole capire cosa abbia in serbo un'azienda, che deve cercare di soddisfare le esigenze di una platea sempre più ampia.

E' il caso di Samsung, che sta per lanciare il suo anello intelligente, il Galaxy Ring, che sarà presto disponibile (fine gennaio) in due nuove taglie, la 14 e la 15, le più grandi. Si consentirà così di indossarlo anche alle persone che hanno un dito con un diametro particolarmente ampio, allargando così la quota di mercato potenziale.

Il codice modello del dispositivo cambia in base alla taglia, così il Galaxy Ring da 14 sarà SM-Q514, mentre quello da 15 sarà SM-Q515. Non sono previste invece modifiche a livello di caratteristiche tecniche, mentre per quanto riguarda il peso, secondo quanto trapela da Max Jambor sarà di 23 in entrambi i casi,

Chi è alla ricerca di un accessorio particolare e ricco di funzionalità potrebbe quindi amare il Samsung Galaxy Ring, apprezzabile innanzitutto perchè consente di valutare il proprio livello di benessere grazie all'integrazione dell'app Samsung Health. Da provare la funzione Sleep Score, che funziona in stretto supporto con l'intelligenza artificiale così da monitorare costantemente le condizioni dell'utente e dare consigli utii su come migliorare. Non è detto si debba necessariamente ascoltare di andare a correre o a camminare, in alcuni casi si potrebbe essere invitati a stare a casa così da riposare e recuperare la propria forma fisica.

New sizes will finally be available in January! Size 14 (SM-Q514): 3.2g, 23 mm inner diameter

Ottima anche la resistenza, l'anello è realizzato in titanio e pesa, in base alla taglia fino a 3 grammi, oltre a essere in grado di reggere fino a 3 atmosfere, per questo può essere usato anche sotto la doccia o in piscina. Tre la varianti di colore:Titanium Black, Titanium Silver e Titanium Gold, con un costo di 449 euro.