Samsung Galaxy S25, leak fa impazzire tutti quelli che lo attendevano: c'è la data di uscita

Novità in arrivo per i futuri utenti di Samsung Galaxy S25: la data di uscita del nuovo leak è stata recentemente confermata.

Nonostante la sua presentazione non sia stata ancora effettuata, il nuovo Samsung Galaxy S25 è già particolare atteso da tutti gli appassionati dell'azienda sudcoreana. Come ogni anno, la serie "S" di Samsung preannuncia l'arrivo di modelli top di gamma, caratterizzati da performance e materiali di elevata qualità.

Negli ultimi mesi, il web è stato interessato da molteplici rumors intorno ad uno dei nuovi tre smartphone di casa Samsung. Dal nuovo design, completamente rinovato, fino al display sempre più ampio, le indiscrezioni sul nuovo device si sono susseguite giorno dopo giorno.

Anche il processore e il comparto fotocamere, fiore all'occhiello di casa Samsung, saranno interessati da nuove modifiche, pensate per migliorare le prestazioni durante l'esperienza d'uso. Nelle ultime ore, tuttavia, l'uscita dei nuovi modelli sembrerebbe essere più imminente.

Samsung Galaxy S25: il leak svela la data di uscita ufficiale

L'attesa per l'uscita dei nuovi modelli premium di casa Samsung sta crescendo a dismisura tra gli appassionati della casa di produzione sudcoreana. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da alcune testate giornaliste del Paese, la presentazione dei nuovi smartphone potrebbe essere ormai imminente. Il leak, svelato forse per errore dal colosso sudcoreano, confermerebbe un evento di lancio in arrivo il giorno 5 gennaio 2025. La data scelta, inoltre, andrebbe a convalidare una politica di lancio già percorsa in precedenza da Samsung, il quale ha sempre presentato la serie S all'inizio dell'anno.

Tuttavia, l'insider Chun Bhai avrebbe recentemente smentito la data di uscita, sottolineando l'infondatezza delle fonti attualmente disponibili sul web. Le dichiarazione dell'insider di Samsung potrebbero rivelarsi reali a causa della concomitanza della data scelta con l'evento CES 2025 a Las Vegas. Un nuovo leak, tuttavia, ha da poco suggerito agli utenti la data del 22 gennaio come potenziale giornata per il lancio della nuova serie S di Samsung.

Nel corso degli ultimi mesi si sono susseguite molteplici indiscrezioni in merito, le quali hanno contribuito ad accrescere l'entusiasmo degli utenti Samsung. Secondo quanto emerso, inoltre, l'imminente lancio dovrebbe comprendere anche la presentazione del nuovo Samsung Galaxy S25 Slim. Questo misterioso modello, ancora non del tutto noto dal pubblico, dovrebbe sostituire definitivamente S25 FE.