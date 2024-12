Temi attività spia sul tuo smartphone? Questi sono gli unici test affidabili per capirlo

È possibile fare un test per capire se c'è o meno un'attività spia sul proprio smartphone. L'importante è sceglierne uno che sia affidabile: ecco quali sono.

Una delle preoccupazioni più inquietanti degli utenti è il solo pensiero che qualcuno possa usare il nostro telefono con intenzioni dannose e senza il dovuto consenso. Questo soprattutto perché i cellulari moderni sono in grado di memorizzare informazioni personali, fotografie, video e molti altri dati sensibili che se rubati possono finire ovunque.

Quando si sospetta che ci sia una attività spia sul proprio smartphone è perché, in genere, ci sono alcuni movimenti strani che spingono le persone a mettersi in allerta e ad agire di conseguenza. Uno dei segnali più evidenti della presenza delle app spia è quando la batteria si consuma velocemente e quindi bisogna metterla in ricarica spesso.

Tuttavia, prima di allarmarsi, anche perché la batteria scarica potrebbe essere causa anche di un uso eccessivo del dispositivo o perché è vecchio, è importante prendere in considerazione di fare un test con i codici per capire veramente se c'è qualche malintenzionato esterno che sta spiando i movimenti o è solo una preoccupazione infondata.

Attività spia smartphone: il test con i codici

Il monitoraggio esterno dei telefoni cellulari è vero e proprio un rischio per la privacy delle persone, e fa paura a tutti gli utenti. È molto importante conoscere quali sono i segnali che dovrebbero farci sospettare che qualcuno stia spiando il nostro smartphone, così da mettere in campo le azioni per evitare di essere vittime di questo tipo di pratiche illegali.

In tal senso, è importante sottolineare che tutti i dispositivi Android, vista la loro incredibile versatilità, sono in grado di far inserire un numero rilevante di codici così da dare agli utenti uno strumenti per scoprire se al suo interno ci siano attività di spionaggio. Tra quelli da provare subito ci sono il codice *#*#1575#*#* per il test del GPS, poi viene annoverato anche il codice *#12580*369# per avere informazioni in merito a hardware e software.

Come già accennato all'inizio, questi codici appena indicati sono validi sempre per i dispositivi che usano il sistema operativo Android, ma come è intuibile, tutte le case produttrici hanno le proprie sequenze personalizzate. Il consiglio è quello di aggiornarsi e conoscere quali sono i codici del proprio smartphone, che sia Sony, Samsung o altri brand. È un passaggio molto importante per la sicurezza digitale.