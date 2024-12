POCO C75 5G è l'entry level del momento: prestazioni top a un prezzo irrisorio

Arriva il POCO C75 in 5G: un dispositivo che piace per il suo costo piccolissimo e per le sue caratteristiche funzionali ed essenziali.

POCO, un nome che in italiano rimanda a un aggettivo indefinito che indica una quantità o numero limitato, per esempio un prezzo basso. E, in effetti, il nuovo smartphone prodotto dalla Xiaomi, una delle principali aziende di elettronica di consumo al mondo, costa davvero poco, specie rispetto alle prestazioni offerte. Parliamo di uno smartphone entry-level, ovvero di un dispositivo appositamente progettato per essere molto accessibile in termini di prezzo e semplicità di utilizzo.

Il telefono punta dunque a offrire prestazioni base, cioè sufficienti per gestire tutte le attività quotidiane di un utente tipo, e per questo è venduto a un prezzo relativamente basso. Chi usa il telefono per telefonare, navigare sul web, utilizzare app di messaggistica e i social media, dovrebbe trovarlo del tutto corrispondente alle proprie esigenze.

Sul mercato esistono tanti smartphone entry-level che a prezzi anche dieci volte scontati rispetto agli smartphone di moda riescono a soddisfare le necessità base di tantissime persone. Ora però la POCO, con il suo nuovo C75, ha deciso di offrire agli utenti un prodotto di discreta qualità.

In pratica, il nuovo smartphone riesce a garantire prestazioni eccellenti a un prezzo molto, molto accessibile. È dotato di uno schermo da 6,88 pollici con una risoluzione di 720x1640 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Quindi è possibile poter godere di una navigazione veramente fluida e di una buona esperienza visiva.

Al suo interno, il dispositivo è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2, che supporta le reti 5G. Ha una batteria da 5160 mAh con ricarica da 18W. Inoltre il dispositivo è supportato da una fotocamera principale da 50 MP e una fotocamera frontale da 5 MP.

Arriva il POCO C75 5G: massimo della tecnologia a prezzo bassissimo

La RAM dello smartphone è 4 GB, espandibile però fino a 8 GB. Invece la memoria interna di base è di 64 GB, ma anche in questo caso è espandibile tramite microSD fino a 1 TB. Per quanto concerne la connettività, oltre al supporto per la rete 5G, il nuovo POCO supporta wi-fi, bluetooth 5.3, GPS e porta universale per la carica USB-C. Il sistema operativo integrato è l'Android 14 con Xiaomi HyperOS...

Il POCO C75 5G è stato da poco lanciato in India a un prezzo davvero piccolissimo: parliamo di circa 89 euro! Al momento, però, non ci sono informazioni ufficiali riguardo alla sua distribuzione in Europa. Ci sarà disponibilità in Italia? Il modello precedente (il POCO C75 4G) è stato lanciato qui da noi qualche mese dopo aver spopolato in Oriente, quindi è possibile che la versione 5G arrivi presto.

Xiaomi ha creato la linea POCO per offrire agli utenti smartphone di fascia bassa e media caratterizzati da prestazioni di ottima qualità a prezzi sempre competitivi, ma con l'ultimo modello sembra aver alzato l'asticella in termini di prestazioni.