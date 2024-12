Android 15, perdi comoda possibilità con il collegamento a Windows: il motivo però è serio

Con Android 15 emerge un particolare problema: il sistema proibisce a Collegamento a Windows di mostrare alcuni dettagli. Che cosa significa.

Usare Android 15 è un'attività che sfugge a quasi tutti gli utenti. Infatti non tutti prestano attenzione al sistema installato sul cellulare. Eppure si tratta della struttura portante del dispositivo, che consente il funzionamento delle applicazioni usate dagli utenti tutti i giorni.

Il sistema operativo svolge quindi una funzione importantissima e decisiva che non può essere ignorata. Non è un caso che lo sviluppo di Android mira proprio a rendere i sistemi operativi sempre più completi e in grado di operare con flessibilità ed efficienza. Eppure può succedere che si mostrino delle incompatibilità che rendono più complesse le attività quotidiane e che creano dei grattacapi agli utenti.

Utenti di Android 15, il problema con Collegamento a Windows

Usando l'applicazione Collegamento a Windows è possibile vedere duplicate sul pc, le notifiche che compaiono sul cellulare, ma con l'aggiornamento ad Android 15 potrebbero sorgere dei problemi proprio per questa utilissima funzione.

Infatti il nuovo aggiornamento del sistema operativo impedisce la visualizzazione mediante Collegamento a Windows di alcune notifiche. Proprio l'app sta avvisando i suoi utenti che alcune notifiche potrebbero non essere duplicate sul pc. Il motivo è semplice quanto serio: con gli ultimi aggiornamenti l'applicazione non mostra più notifiche contenenti dati sensibili.

Infatti Android 15 rende impossibile alle applicazioni di terze parti, come Collegamento a Windows, la visualizzazione di notifiche ritenute sensibili, cioè con dati che il sistema operativo etichetta sensibili e quindi contenenti codici di autenticazione a due fattori. Una situazione particolare con l’impossibilità per l'utente di collegarsi a Windows per gestire le attività, in presenza di dati e informazioni sensibili.

Si tratta di un blocco di notevole importanza e che di fatto limita le potenzialità di Collegamento a Windows, ma sembra che in questo caso la tutela della sicurezza abbia il sopravvento sulla flessibilità e la praticità d'utilizzo. C'è da considerare che sebbene questa app sia valutata dal sistema come di terze parti, dovrebbe essere capace di superare le limitazioni di Android 15.

Collegamento a Windows dovrebbe essere riconosciuta come partner affidabile, con le autorizzazioni necessarie per leggere e duplicare le notifiche con elementi e dati sensibili. Purtroppo sembra che questa applicazione richieda il profilo di attendibilità solo su dispositivi Samsung che usano ONE UI 6.1.1 o versioni successive. Altri cellulari non possono ottenere le autorizzazioni e quindi per loro restano le limitazioni di lettura e duplicazioni di queste notifiche riservate.