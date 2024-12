Basta passare ore a cercare che film o serie guardare: la novità che cambia tutto

Le piattaforme di streaming offrono un'enorme possibilità di scelta, ma spesso si passano ore a cercare quale film vedere

C'è una soluzione al famoso paradosso della scelta. La fin troppo vasta offerta di film e serie che l'utente si trova ad affrontare attraverso lo streaming può annichilire la voglia di fruizione. Quando le possibilità sono troppe è difficile prendere una decisione, ed è così che dovrebbe essere un momento di svago o relax rischia di trasformarsi in occasione di stress o frustrazione.

C'è chi cerca di superare questo impasse seguendo i suggerimenti delle varie piattaforme di streaming basate sullo storico delle visioni. Molte piattaforme, infatti, offrono queste utili opzioni, anche se i suggerimenti appaiono spesso troppo schematici e poco smart. Poi c'è chi limita la ricerca ai generi preferiti: riducendo il campo di indagine, sarà ovviamente più facile trovare qualcosa di interessante.

Quando, tuttavia, si continuano a sprecare ore per ricercare il film giusto, forse significa che è arrivato il momento di affidarsi a una soluzione più pratica e risolutiva. Su Amazon Prime, per esempio, l'aiuto può essere fornito dall'AI.

Amazon ha infatti introdotto una nuova funzione AI Topics. L'utility è già stata implementata su Prime Video e funziona a perfezione per rendere più facile la ricerca. Quando si vuol trovare qualcosa da guardare e non si ha voglia di passare troppi minuti o magari ore a scorrere anteprime di serie e film, basta farsi supportare dall'intelligenza artificiale.

Scegliere un film in streaming senza ore di ricerca inutile: arriva l'AI Topics

La nuova funzionalità AI è per ora in versione beta e presto dovrebbe essere introdotta a livello globale. Si tratta di un supporto basato sull'intelligenza artificiale che aiuta l'utente a scoprire i contenuti Prime Video da fruire in streaming in base ai suoi interessi e preferenze personali.

L'utility creerà nuovi raggruppamenti di contenuti associati all'analisi delle abitudini dell'utente. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, Amazon crede dunque di essere in grado di analizzare migliaia di spettacoli e film nella vasta libreria di contenuti premium di Prime Video per raggruppare tali titoli in argomenti rilevanti per ciascun cliente.

Il risultato finale, secondo Prima, darà vita a una nuova e più pervasiva esperienza di suggerimenti dei contenuti. I consigli non saranno più schematici ma altamente personalizzati, e aiuteranno dunque ogni utente anche a intervenire sul percorso di scoperta e ricerca.

L'utente potrà analizzare gli argomenti che sono stati selezionati dall'AI nella propria home page. Selezionando un argomento (un topic), l'utente accederà a un vasto assortimento di serie, film e canali a esso correlati. I consigli potranno essere perfezionati attraverso il machine learning: l'intelligenza artificiale imparerà ad affinare i propri suggerimenti proprio in base alle risposte dell'utente.

Poi sarà prevista la sezione "esplora altri argomenti", sempre nella home page, o in qualsiasi pagina, per ricevere una nuova serie di argomenti e continuare l'esperienza di scoperta.