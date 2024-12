Bollette luce-gas, opportunità clienti Sorgenia: è possibile richiedere questo a casa

Sorgenia non è solo una società affidabile per quanto concerne bollette di luce e gas: la compagnia offre ottimi servizi accessori ai propri clienti.

Chi sceglie Sorgenia come distributore di elettricità e gas domestico lo fa sapendo di poter godere di energia proveniente da fonti rinnovabili. Oltre ai consumatori particolarmente attenti alla questione ambiente ci sono tanti altri clienti che hanno deciso di sfruttare le offerte della compagnia energetica. La fornitura dell'azienda fondata nel 1999 rivela infatti tariffe convenienti, quasi sempre competitive e molto spesso indicizzate al mercato all'ingrosso.

Sorgenia è apprezzata anche per il servizio clienti efficace e per la sua app dedicata (MySorgenia), facile da sfruttare e ricca di informazioni sul consumo reale. Inoltre, la compagnia offre varie opportunità di risparmio che trascendono il dominio della fornitura energetica.

Per esempio, grazie a Sorgenia, è possibile richiedere la fibra a casa. La compagnia energetica ha già offerto in passato diverse opportunità per ottenere la fibra ottica, inclusa la tecnologia FTTH (cioè Fiber to the Home), che consente di sfruttare una connessione veloce fino a 2,5 Gbps. Le offerte sono assai flessibili e possono essere combinate con quelle di luce e gas. L'idea è dunque quella di presentare all'utenza un pacchetto completo per poter garantire copertura totale per esigenze domestiche di ogni cliente.

Fibra con Sorgenia: prezzo super e sconti su ricariche auto elettriche e benvenuto regalo

L'offerta Ultra Fibra FTTH fino 2,5Gbps permette di avere fibra, luce e gas. Il prezzo per la connessione è di 22,73 euro per il primo anno. Dopodiché, dal tredicesimo mese, il costo sale a 26,90 euro. Per il primo anno, dunque, c'è un risparmio di più di 4 euro. L'offerta prevede poi l'attivazione inclusa (per i clienti più fedeli), il modem incluso in comodato d'uso gratuito e un regalo di benvenuto, ovvero un "Welcome Gift Fibra" a scelta dal catalogo. Tra i regali possibili c'è per esempio lo sconto del 20% sulla prossima bolletta.

Non è finita qui, perché l'offerta prevede anche la possibilità di sfruttare Beyond Energy, il servizio di monitoraggio dei consumi Luce e opportunità di risparmio per la ricarica dell'auto elettrica (il 10% di sconto sulle ricariche con l'app

MyNextMove).

Ci sono diversi vantaggi nella possibilità di scegliere la fibra ottica offerta da Sorgenia. La connessione è ad alta velocità (fino a 2,5 Gbps per download) e si rivela molto stabile. Il suo costo può poi essere gestito insieme ai costi di luce e gas con un'unica app.

Esiste poi anche il pacchetto fibra più luce, e in questo caso il prezzo per la connessione è di 22,90 per il primo anno (e 28,40 dal secondo anno). Lo stesso prezzo è previsto per il pacchetto fibra più gas. La fibra è sempre coperta da un servizio di assistenza dedicata anche tramite Whatsapp e videochiamate per poter ottenere in qualsiasi momento un supporto semplice e immediato.