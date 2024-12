Digitale terrestre, potresti non vedere più questi canali: il motivo

Le ultime novità del Digitale Terrestre non sono positive per gli utenti. C'è il rischio di non vedere più alcuni canali: è stato spiegato qual è il motivo di tale inconveniente.

Sono passati ormai molti anni da quando è diventato obbligatorio avere il digitale terrestre affinché il pubblico possa vedere tutti i canali in chiaro e non perderci nemmeno un programma o una serie TV. Fino a circa dieci anni fa, e poco più, il suo uso era regolato dalla presenza di un decoder che bisognava collegare alla corrente o alla TV, ma ormai lo si trova integrato in tutte le televisioni.

Il funzionamento del DT è semplice e prevede la ricerca tramite canali aggiornati, in questo modo si garantisce che la visione dei programmi sia sempre in alta definizione. In pochi però sanno che proprio di recente c'è stato un grande cambiamento che riguarda la sintonizzazione dei canali. Ciò ha portato a tantissime persone a non vedere più alcuni dei canali, perché la lista è stata aggiornata. È importanti quindi avere il nuovo elenco per poter ripristinare i propri canali.

Digitale Terrestre, la nuova numerazione: l'elenco dei canali aggiornati

Aggiornare i propri canali è semplice, in quanto basta andare nelle impostazioni della propria TV e procedere con la sintonizzazione. Tuttavia, a mandare nel panico moltissimi utenti è stato il cambio di numerazione avvenuto nella giornata di sabato 7 dicembre, tanto che in molti hanno lamentato di non vedere più i canali.

Non si tratta di una vera e propria sparizione, ma semplicemente si è proceduto all'arricchimento della lista dei canali e ha concesso agli utenti di avere un miglioramento della qualità dei contenuti visto l'immissione di nuovi HD. L'ideale è attivare subito la sincronizzazione automatica per non perdere alcun canale.

L'elenco dei nuovi canali