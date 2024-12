Disney+, nuova promo segreta a soli 3,49€: come attivarla

Disney+ ha lanciato una nuova super offerta: una promo segreta da attivare a soli 3,49 euro. Ecco come e quando sfruttarla.

Tutti i bimbi del mondo (e non soltanto loro) vorrebbero poter avere a disposizione i contenuti in streaming di Disney+, e proprio per rendere il servizio sempre più accessibile e conveniente per un bacino più ampio di utenti la piattaforma gestita dalla Disney Entertainment ha introdotto diverse nuove offerte.

Ci sono dunque tante nuove possibilità per coinvolgere gli utenti e soddisfare le diverse esigenze di visione. Nei mesi scorsi, per esempio, la Disney+ ha introdotto il piano standard con pubblicità a 1,99 euro al mese, valido per tre mesi, per tutti i nuovi clienti e per chi riattiva l'abbonamento. La promo è appunto limitata a un solo trimestre, perché allo scattare del quarto mese l'abbonamento sale a 5,99 euro.

Fra le nuove promozioni sono anche gli sconti per gli abbonamenti annuali e per i clienti che utilizzano i buoni Tesco Clubcard e i clienti O2. Fra tutte le promo, la più importante è di certo quella lanciata a metà settembre, ovvero quella dell'abbonamento per tre mesi al piano standard con pubblicità al prezzo di 1,99 euro.

Il piano standard con pubblicità permette di accedere al catalogo della piattaforma con qualità fino a Full HD e con possibilità di due riproduzioni simultanee, ma prevede delle pause per contenuti pubblicitari e impedisce di scaricare i video per la visione offline. E proprio collegata a questa promo ce n'è un'altra di cui si parla poco: un'occasione segreta da non perdere...

La promo segreta per abbonarsi a Disney+ a 3,49 euro al mese

Da pochi giorni, c'è una sorpresa per gli utenti che dovessero provare a disdire l'abbonamento prima della scadenza dei tre mesi e dunque non passare alla fatturazione a 5,99 euro al mese. Molti di loro potrebbe infatti sfruttare un'offerta eccezionale dalla piattaforma.

Per alcuni abbonati (non si sa scelti in base a quale criterio: forse si procederà su base temporale o fino a un tetto massimo) c'è la possibilità di poter pagare l'abbonamento di Disney+ a 3,49 euro. Il bacino dei clienti che possono ambire alla promo è quello di coloro che hanno usufruito della precedente offerta da 1,99 euro al mese per tre mesi. E la nuova promozione permette appunto di abbonarsi al piano standard con pubblicità a 3,49 euro al mese per tre mesi.

Per attivarla, bisogna seguire determinati passaggi. Bisogna innanzitutto accedere al proprio account Disney+. Da qui bisogna andare alla sezione "Account" e selezionare "Disney+ Standard con Pubblicità (Mensile)" sotto "Piani e fatturazione". Dopodiché bisogna cliccare su "Disdici abbonamento". A questo punto dovrebbe apparire la nuova offerta. Cliccando su "Attiva offerta" e confermando il pagamento, si ottiene la promo a 3,49 euro.

Va tuttavia sottolineato che la promozione potrebbe non essere disponibile per tutti gli utenti e che potrebbe essere soggetta a variazioni. Bisogna a ogni modo sbrigarsi, potrebbe sparire perché potrebbe sparire subito. Chi non vuole rischiare di perdere l'abbonamento a 1,99 euro (perché magari ha altri giorni da sfruttare con lo sconto) farebbe meglio a non tentare...