L'amica geniale, tutti se lo chiedono: ecco quanti anni passano dall'inizio alla fine della storia

I fan de L'Amica Geniale si chiedono quanto tempo sia passato dall'inizio alla fine della storia che ha al centro le storie di Lila e Lenù: ecco quanti anni sono trascorsi.

La saga letteraria scritta da Elena Ferrante è composta da quattro romanzi che hanno ispirato la serie TV omonima, organizzata in altrettante stagioni. L'intera trama copre un arco narrativo importante, in cui viene raccontato uno spaccato della nostra società attraverso gli occhi delle due protagoniste, Lila e Lenù.

Sebbene le due bambine, poi ragazze e poi donne condividano il luogo di nascita e la condizione sociale, entrambe provenienti dal Rione, avranno delle vite completamente diverse: Lila ha una vita più dolorosa, segnata dalla perdita e dalla cultura patriarcale in cui è vissuta. Lenù ha la fortuna di poter continuare gli studi, di lasciare il quartiere e aprirsi al mondo. Due storie che attraversano decenni e cambiamenti, raccontandosi non solo come cambiano le vite dei protagonisti, ma anche come muta la società agli eventi a cui è sottoposta.

L'Amica Geniale, dall'inizio alla fine: ecco quanti anni passano

La misteriosa autrice, Elena Ferrante, ha creato un vero e proprio capolavoro con L'Amica Geniale, apprezzato non solo in Italia, ma anche all'estero, tanto che la saga è riuscita a conquistare il primo posto nella classifica dei 100 migliori libri del XXI° secolo del New York Times. Una conferma dell'altissimo livello letterario.

Come i fan sanno bene, la storia inizia negli anni '50, quando le due protagoniste sono ancora bambine e si conoscono alle scuole elementari. Non sappiamo quale sia l'età precisa di Lila e Lenù, ma seguendo la storia della saga, le due amiche sono nate entrambe nell'agosto del 1944, a pochi giorni di distanza l'una dall'altra. Un legame che era sancito già in quella nascita, sebbene condividano dei momenti di lontananza per via di alcuni eventi.

L'arco narrativo scelto da Elene Ferrante copre diversi decenni, attraversando i momenti più importanti della nostra storia, arrivando fino ai giorni nostri. Infatti, la saga arriva fino al 2010, quando ormai le due protagoniste sono anziane. Una storia che terminerà quando Lenù riceverà la notizia della scomparsa di Lila, chiudendo un cerchio che si era aperto moltissimi anni prima.

Possiamo quindi dire che la narrazione scelta dalla misteriosa scrittrice italiana racconta la storia in circa 60 anni, riuscendo a far emergere ogni tipo di sfumatura caratteriale di Elena Greco e Raffaella Cerullo, le due protagoniste che ormai sono entrate a far parte dell'immaginario comune.