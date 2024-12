Le 5 serie TV più cercate su Google nel 2024: se te le sei perse devi rimediare

Anche quest'anno sono state rivelate le 5 serie TV più cercate dagli utenti su Google nel 2024. Chi non le ha ancora viste deve rimediare subito: ecco tutti i titoli.

L'anno che sta per volgere al termine non ha di certo fatto mancare la sua ricca dose di episodi, eventi e ricorrenze che hanno catalizzato l'attenzione delle persone e stimolato la loro curiosità. Esattamente come succede ogni anno, Google ha fatto sapere a tutti quali sono state le cose più ricercate sul motore di ricerca dagli utenti sul web.

Google in questo modo offre uno spaccato originale ed interessante sulla società, facendo così una sorta di sintesi sugli eventi più importanti avvenuti nel corso degli ultimi mesi e quali siano le passioni o preoccupazioni degli italiani. Al di là dei soliti temi sportivi e musicali, nella lista fornita dall'azienda informatica statunitense non potevano di certo mancare quali sono le 5 serie TV più cercate sul motore di ricerca. Sono quelle che hanno destato maggiore interesse e curiosità.

Serie TV 2024, le 5 più cercate in Italia su Google

Ogni anno vengono prodotte centinaia di serie televisive e, rispetto a qualche anno fa, l'eccesso alla loro visione è molto più semplice e veloce, questo grazie alle piattaforme streaming che mettono a disposizione degli utenti un catalogo molto ampio di spettacoli da seguire. Quest'anno però la concentrazione degli utenti si è riversata in particolare su 5 serie televisive.

La serie più cliccata su Google quest'anno è Baby Reindeer, la miniserie di Netflix scritta ed interpretata da Richard Gadd, basata su fatti realmente accaduti. In seconda posizione troviamo Fallout, basata sull'omonima serie di videogiochi di ruolo. A stimolare la curiosità degli utenti, nella top 5 non poteva che esserci anche Emily in Paris, che nell'ultima stagione si è trasferita a Roma, suscitando un grande interesse tra il pubblico.

Nella lista tra le serie più cliccate su Google c'è anche la miniserie statunitense The Perfect Couple, spettacolo ideato da Jenna Lamia e tratto dal romanzo omonimo di Elin Hilderbrand; uno spettacolo distribuito da Netflix e che vede come protagonista Nicole Kidman, tra gli altri. A chiudere la top 5 ci pensa la nostra Mare Fuori 4, la serie rivelazione mandata in onda a febbraio prima su RaiPlay e poi su Rai 2.

Appena fuori dalla top 5 di Google troviamo serie che hanno fatto parlare e discutere gli utenti, come I Leoni di Sicilia, disponibile su Disney Plus; Lolita Lobosco, mandata in onda su Rai 1; e Supersex, la storia di Rocco Siffredi disponibile sulla piattaforma Netflix per gli utenti. Solo all'ottava posizione troviamo House of the Dragon, che era attesissima.