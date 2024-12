Le parole più cercate su Internet nel 2024: al primo posto un vero classico

Il 2024 sta per volgere al termine e, come sempre alla fine di un anno, ecco quali sono le parole che sono state più cercate su Internet.

Il 2024 è stato un anno ricco di eventi e avvenimenti, sia per l’Italia che per il mondo. Internet, come al solito, è il canale più usato dalla gente per informarsi su tutto ciò che li circonda, ma anche per cercare consigli e soluzioni a problemi più o meno gravi.

In particolare gli utenti fanno ricerche su Internet usando il motore di ricerca Google. Arrivati alla fine dell’anno, come al solito Google ha fornito dei dati interessanti su quelle che sono state le parole più cercate su Internet nel 2024. Fra risultati inattesi e soliti classici, ecco quali sono state.

Quali sono state le parole più cercate su Internet nel 2024

Internet ha rivoluzionato la vita di ognuno di noi che, puntualmente, ogni giorno ricerca svariate cose sui motori di ricerca, in primis Google. C’è chi ricerca idee di piatti da cucinare, chi consulta il meteo, chi cerca le nuove tendenze del momento in fatto di moda e chi, ancora, legge le notizie di cronaca.

Anche il 2024 è stato un anno pieno di ricerche e Google ha diffuso le parole più cercate in assoluto nel 2024 e poi ha stilato la classifica degli argomenti, fatti e personaggi più ricercati durante l’anno. In particolare le parole più cercate in assoluto in Italia nel 2024 secondo Google sono:

Meteo

Google

Serie a

Traduttore

Amazon

YouTube

Facebook

Napoli

Whatsapp

Maps

Come visto al primo posto c’è il meteo. È un gran classico, in effetti, perché in tanti si chiedono che tempo potrà fare nella propria città o in un altro posto in un dato giorno. Per quanto riguarda invece i personaggi più ricercati su Internet nel 2024 ci sono stati la vincitrice di Sanremo 2024, Angelina Mango, Kate Middleton, la tennista Jasmine Paolini e i cantanti Ghali e Geolier.

In molti hanno cercato anche il nome della pugile Immane Khelif per via della polemica suscitata durante le Olimpiadi. Quanto ai dubbi e ai perché degli italiani, i più diffusi del 2024 sono stati: “Perché Mew e Matthew hanno lasciato Amici”, “Perché ci si morde la medaglia”, “Perché Mbappe porta la mascherina” e “Perché Pasqua cambia sempre".

Infine, gli italiani più curiosi hanno ricercato anche il significato di alcuni termini su Internet, come quello dell’espressione “All eyes on Rafah”, Cumbia, Frascheria, Intersessuale, Infibulata e Dissing. Insomma anche nel 2024 sono state tante le curiosità ricercate dagli italiani e queste parole sicuramente danno un'idea generale dei pensieri e degli interessi della società in cui viviamo.