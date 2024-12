Legambiente distrugge questi 3 frutti: sono i più contaminati da pesticidi in Italia

La notizia lascia completamente senza parole, ecco quali sono i frutti che sarebbe bene non magiare già da oggi. Massima attenzione!

Mangiare la frutta in inverno, confessiamolo, non è così piacevole come accade in estate, ma sappiamo bene che ci fa bene e che dobbiamo mangiarla. Nasce però in queste ultime ore una problematica. Ci sono alcuni frutti che è bene non mangiare. Il motivo? Sono davvero molto contaminati.

A lanciare l'allarme è stata direttamente Legambiente con uno studio particolare. Entriamo nel dettaglio e scopriamo se abbiamo questi alimenti in casa.

Stop a questa frutta è super contaminata

Tempo addietro la qualità degli alimenti che mangiavamo era nettamente superiore. Negli ultimi anni, anche a causa del cambiamento climatico, che ha portato a varie problematiche si è ricorso maggiormente all'utilizzo di pesticidi di vario genere. Ecco per quale motivo Legambiente, in collaborazione con Alce Nero ha deciso di fare una indagine.

Sono stati presi come campione ben 5.000 alimenti provenienti sia da agricoltura biologica che tradizionale. Il risultato ottenuto è davvero eclatante. Il 41.3% ha tracce di pesticidi. Si hai letto bene, un numero davvero molto alto. La frutta, rispetto alla verdura, viene colpita maggiormente.

Parliamo del 74.1% dei campioni. La verdura ovviamente non va benissimo. Ma cosa vuol dire? Se mangiamo una mela potremmo aver ingoiato anche delle sostanze chimiche che possono dare dei problemi importanti al nostro organismo. Nei campioni analizzati, poi, si evidenzi un 26.3% di alimenti che al loro interno hanno più di un pesticida.

Ovviamente, l'elevato utilizzo di pesticidi dipende dal cambiamento climatico e dalle minacce come funghi, insetti e altra malattie che mettono sotto costante stress le piante. Arriviamo alla frutta maggiormente contaminata secondo il report, al primo posto troviamo le pere con un 90.73%, al secondo gradino le pesche (85,64%) e sul gradino più basso del podio gli agrumi con un 80.90%.

Ecco quindi che le coltivazioni nella nostra bella penisola per quanto riguarda questi tipi di frutta sono davvero problematiche. Il tempo che cambia e tutti gli altri fattori stanno diventando con il passare del tempo un vero e proprio problema. Si spera solamente che con il passare degli anni questi non rovini l'ecosistema.

Se vuoi leggere la classifica completa della frutta e verdura che è stata analizzata ti consigliamo di andare direttamente alla pagine ufficiale di Legambiente. Quindi, quando vuoi mangiare uno di questi alimenti ricorda di pulirlo sempre con molta attenzione e di non mangiarlo mai senza averlo fatto.