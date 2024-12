Meglio mettersi comodi: ecco la lista delle serie Tv più attese in arrivo nel 2025

Il 2025 è alle porte, gli appassionati saranno certamente curiosi di sapere quali saranno le serie Tv più attese in arrivo. Ecco i titoli da non perdere.

L'arrivo del nuovo anno è ormai sempre più vicino, per questo è naturale in questo periodo fare progetti su quello che si vorrebbe realizzare nei prossimi dodici mesi, con la speranza che molti di questi possano poi diventare realtà. Questi possono essere di vario tipo, dal lavoro alla famiglia, a volte non si guarda nemmeno agli sforzi richiesti, l'importante è che il finale sia quello desiderato. Non si deve però dimenticare anche di dedicare tempo al relax, anche in questo ambito ognuno fa le sue scelte, ma per molti non c'è niente di mettersi davanti al piccolo schermo per guardare una serie Tv.

A differenza del passato seguirne una che piace è davvero più semplice, non è più necessario attendere una settimana o addirittura mesi per vedere la puntata successiva e capire come andrà a finire la storia, oltre a poter contare su una scelta più ricca. Le piattaforme in streaming e la pay Tv consentono di ritagliarsi questo momento come e quando si desidera, non è nemmeno necessario sfruttare la Tv di casa, bastano PC, smartphone o tablet. Le opzioni tra cui scegliere saranno davvero tante, così da soddisfare i gusti di tutti.

Ami le serie Tv? Ecco le più belle del 2025

Sono ormai tante le persone che scelgono di fare una vera e propria "maratona" di serie Tv quando hanno un po' di tempo libero, così da gustarsi un episodio dietro l'altro e soddisfare la propria curiosità quando si sta gustando una storia che si ritiene appassionante. Gli appassionati del genere sono numerosi, per questo non potranno che essere felici di conoscere quali siano i titoli più attesi in arrivo sulle varie piattaforme, disponibili nei mesi in arrivo. Ce ne saranno davvero per tutti i gusti, dalle stagioni inedite alle new entry vere e proprie.

Mercoledì 2. La prima stagione, diretta da Tim Burton, ha davvero spopolato, a breve sarà possibile vedere su Netflix nuovamente Jenni Ortega nei panni della figlia di Gomez e Morticia Adams, questa volta alle prese con un'indagine che riguarda un suo nuovo nemico. Nel cast sono in arrivo Joanna Lumley nel ruolo della nonna, Steve Buscemi che interpreta Barry Dort, Thandiwe Newton nei panni del dottor Fairburn.

The Last of Us 2. Nei primi mesi del 2025, ma non si sa ancora bene quando, su Sky vedremo "The Last of Us 2", di cui si sa davvero poco, a eccezione di fughe e inseguimenti che si possono intravedere nel teaser. Questa volta Joel ed Ellie saranno raggiunti dal loro passato, finendo in un mondo in cui si troveranno a dover affrontare non pochi pericoli.

And Just Like That 3. Altro titolo attesissimo, nuova stagione del reboot di "Sex and the City", ancora con protagoniste Carrie, Miranda e Charlotte, affiancate d Joey, una collega di Miranda. Charlotte sembra essere ormai sempre più decisa a dedicarsi al lavoro che aveva abbandonato per dedicarsi alla famiglia, mentre non ci sono ancora certezze sul rapporto tra Aidan e Carrie.

Alien: Pianeta Terra. Nell'estate del 2025 arriverà invece su Disney + la serie Tv prequel di "Alien", che avrà come protagonista una giovane donna e un improvvisato gruppo di soldati alle prese con una scoperta fatale che li mette di fronte alla più grande minaccia per il mondo intero. La vita sulla Terra sarà davvero a rischio a causa dello schianto di una nave spaziale.

Queste sono ovviamente solo delle proposte che saranno accessibili, a breve ce ne saranno molte altre, così da non avere davvero tempo per annoiarsi.