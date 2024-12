Mettilo vicino al tuo PC e non si bloccherà mai più: così dovrai comprarne un altro tra 10 anni

Per evitare che il PC si blocchi c'è un trucco da sapere e che conoscono in pochi. Basta mettere un oggetto vicino, in questo modo il dispositivo durerà di più.

È capitato a tutti almeno una volta nella vita avere a che fare con il computer che si blocca da un momento all'altro. Capita spesso che non risponde all'improvviso e quindi si è costretti a riavviarlo per poter continuare a lavorare. Per fortuna ci sono dei modi per poter rimediare a questo fastidioso inconveniente.

I problemi del PC che non si manifestano attraverso una classica schermata blu (BSOD) o arresti/riavvii improvvisi di solito provocano il blocco del sistema e non permettono agli utenti di fare nulla se non premere il pulsante di ripristino per forzarne il riavvio. Uno dei motivi più comuni per cui il dispositivo si blocca è perché il sistema non dispone di risorse sufficienti oppure lo spazio su un disco è insufficiente, ma ci sono molte altre causa.

Per fortuna, uno di questi può essere risolto mettendo un oggetto accanto al PC, in questo modo non solo si eviterà che il dispositivo si blocchi continuamente durante la messa in uso, ma si garantirà anche una maggiore durata del computer. È una soluzione che potrebbe far svoltare tantissimi utenti che lavorano quotidianamente con il dispositivo.

PC bloccato: questo oggetto risolve il problema

Ci sono tanti consigli per poter risolvere il problema del PC bloccato, come espandere la capacità della RAM del computer o passare a una CPU più potente come misura più logica e drastica, ma in genere è possibile anche gestire la memoria virtuale del sistema o provare a non mettere in funzione troppe app contemporaneamente.

Tutte queste soluzioni sono certamente utili, ma non tutti ci pensano che c'è un altro rimedio che potrebbe essere di grande aiuto per coloro che hanno un computer apparentemente funzionante e veloce. In pochi sanno che basta mettere vicino alle ventole di entrata del PC un purificatore d'aria, facendo attenzione che queste siano posizionate accanto e non le coprano.

Il purificatore d'aria potrebbe essere una vera e propria soluzione veloce ed economica per risolvere il problema del computer bloccato. Questo perché è utile per evitare la polvere, i peli e altri corpi estranei che possono entrare nel PC, sporcando quindi le griglie, le componenti, i banchi ram e molto altro ancora. Una soluzione che potrebbe far allungare la vita ai dispositivi.