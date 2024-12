Mobilità, la classifica delle città più ecosostenibili: quante sorprese

Per quanto riguarda la mobilità urbana, andiamo a vedere nel dettagli quali sono le realtà più virtuose in senso assoluto per quanto riguarda gli investimenti per diventare ecosostenibili. Andiamo a vedere come stanno le cose.

Come è noto, il tema ambientale è diventato estremamente centrale negli ultimi anni, dal momento che si stanno creando dei problemi che rappresentano i primi campanelli d'allarme di questi atteggiamenti errati che abbiamo avuto nel corso del tempo. Noi come genere umano in senso assoluto. In tal senso, non ci si sta muovendo in maniera di massa come sarebbe necessario per rendere le nostre città più green in senso assoluto.

In tal senso, un primo passo che tutte le amministrazioni comunali in giro per il mondo dovrebbero mettere in conto di fare è senza ombra di dubbio quello di investire in maniera importante sulla mobilità urbana. Bisogna, infatti, incentivare le persone, ed allo stesso tempo metterle nelle condizioni di poterlo fare, ad abbandonare le auto per evitare, o quanto meno ridurre, lo smog che viene prodotto dalle vetture. Ma quali sono le città che sono più virtuose per quanto riguarda la mobilità urbana? Andiamo a vedere la classifica delle migliori.

Mobilità urbana, quali sono le città migliori in senso assoluto

La città che più è migliorata di recente su scala internazionale è San Francisco. A confermarlo, in tal senso, è l’Urban Mobility Readiness Index 2024. La città ha fatto degli investimenti impressionanti per delle infrastrutture dedicate ai veicoli elettrici, che si sono aggiunti al trasporto pubblico sostenibile. Emblematica in tal senso l’installazione di oltre 1.500 stazioni di ricarica pubbliche. Inoltre l'amministrazione ha messo in campo anche politiche attuate per spingere all’adozione di vetture elettriche. In tal modo, la città punta a raggiungere un obiettivo da capogiro come il 25% di immatricolazioni di nuovi veicoli elettrici. Il tutto entro il 2030.

Di segno opposto, ma comunque virtuoso, l'esempio di Parigi, emblematico tra le grandi città europee. Ha investito, infatti, sulla mobilità ciclabile e pedonale, sono stati realizzati ben 180 chilometri di piste ciclabili sicure ed è stato messo in campo anche il potenziamento della rete metropolitana. In questo modo è stata migliorata anche in senso assoluto quella che è la qualità di vita delle persone.

Un altro esempio illustre e modello che dovrebbe essere seguito praticamente da tutte le città è quello di Helsinki. Guida infatti la classifica grazie ad un sistema di trasporto pubblico di straordinario livello che è integrato con tante energie rinnovabili. Insomma, le sorprese non mancano e sono di varia natura. Chissà se anche le città italiane si riusciranno ad aggiungere al vertice in questa classifica.