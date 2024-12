Pappagallo dentista aiuta una bambina col mal di denti: la reazione di entrambi è virale - VIDEO

Avete mai visto il video del pappagallo dentista che si prende cura di una bambina col mal di denti? È davvero pazzesco!

Una clip, da tempo virale, è tornata a spopolare sui social. Il video, comparso su YouTube già un po' di tempo fa, è infatti tornato alla ribalta nelle ultime settimane grazie a TikTok e a X. Sui due social, il breve filmato ha suscitato commenti e reazioni da parte di tantissimi utenti. E quasi tutti sembrano entusiasti di uno dei protagonisti: il pappagallo!

Nel video si vede una bimba bionda in primo piano. La bambina apre la bocca e mostra alla camera di avere un molare traballante, lasciando intendere che le fa male e non ha il coraggio di tirarlo via da sé. E a questo punto, a sostegno della bambini sofferente, interviene il pappagallo dentista.

La piccola riapre la bocca e si limita a indicare per un istante il dente che le duole al volatile. Il pennuto capisce al volo la situazione e si dà da fare per prestare cura. Come? Allunga la testa nella bocca della padroncina, afferra con il pecco il molare superiore traballante e con un colpo netto, da vero professionista dell'odontoiatria, lo stacca suscitando prima la meraviglia e poi la gioia della bambina.

Il video è diventato velocemente virale e già qualche anno fa su YouTube erano comparse altre clip in cui altri bimbi si sottoponevano all'intervento di un pappagallo dentista per farsi staccare i denti da latte traballanti. A sorpresa, ora quel video è di nuovo un trend sui social...

Chi lo condivide e lo commenta loda la creatività e la prontezza del pappagallo. Qualcun altro si mostra perplesso e preoccupato. Il trend potrebbe infatti stimolare l'emulazione di comportamenti scarsamente igienici e poco sicuri dal punto di vista medico.

Il video è dolce e divertente, ma è anche poco educativo. Il timore è che alcuni bambini, vedendo video in cui il pappagallo viene presentato in un ruolo umano e delicato come quello di un dentista, possano cercare di imitare questi comportamenti, mettendo a rischio la loro salute.

Bisogna quindi sottolineare un concetto che potrebbe apparire accessorio o scontato. I genitori devono spiegare bene ai più piccoli che un pappagallo non potrà mai essere un dentista e che replicati senza le dovute precauzioni. Quando i dentini stanno per cadere, si consiglia sempre di non forzare la loro caduta.

Se il dente viene staccato in modo non controllato, potrebbe essere ingerito. Inoltre, l'azione potrebbe risultare dolorosa e traumatizzante per la bocca. E c'è anche un rischio più grave: un dente staccato senza accortezza può portare a infezioni gengivali od orali. E dubitiamo che il pappagallo si sia sterilizzato il becco prima dell'intervento!