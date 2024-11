PostePay, la carta è gratuita: come fare per averla e come funziona

La PostePay Digital è una carta virtuale offerta da Poste Italiane, pensata per gli acquisti online e per l'integrazione nei portafogli digitali come Google Pay e Apple Pay. Questo la distingue dalle altre soluzioni prepagate di Poste Italiane, e offre vantaggi specifici legati alla sua natura completamente digitale. Si tratta di una versione virtuale della classica carta prepagata, creata per semplificare i pagamenti digitali e l'e-commerce.

Questa carta ha ottenuto il premio "Prodotto dell'anno 2023" nella categoria "Servizi finanziari" grazie al voto di 12.000 consumatori, un riconoscimento che aveva già vinto nel 2021. Utilizzabile direttamente dallo smartphone, PostePay Digital permette pagamenti online, contactless, e via QR code attraverso l'app PostePay. Grazie al servizio P2P, consente di trasferire denaro tra carte PostePay in tempo reale, di acquistare biglietti del trasporto pubblico e di prelevare contanti presso gli sportelli Postamat senza bisogno della carta fisica, sempre tramite app. Inoltre, è possibile associare un codice IBAN per ricevere e inviare bonifici, accreditare lo stipendio, domiciliare utenze e, su richiesta, ottenere una versione fisica della carta.

PostePay ha recentemente introdotto una procedura di richiesta semplificata per i clienti in possesso di SPID, accessibile sul sito o tramite app. Con l'autenticazione tramite SPID, si può attivare PostePay Digital in pochi minuti. Per ottenere la carta, è necessario avere un documento di identità valido, uno smartphone o un PC con webcam e un conto BancoPosta o una carta PostePay fisica. Grazie alla modalità di autenticazione SPID, l'attivazione risulta veloce e intuitiva.

Una volta attivata, la PostePay Digital è ricaricabile tramite bonifico, altre carte di credito o debito, o presso uffici postali e tabaccherie convenzionate. La carta, una volta attivata, è subito pronta all'uso per l'e-commerce e i pagamenti digitali. Può essere utilizzata per abbonamenti streaming, acquisto di biglietti aerei, prenotazioni alberghiere, e altri acquisti online.

Attraverso l'app PostePay, gli utenti possono monitorare le spese, visualizzare il saldo disponibile e gestire la sicurezza della carta, attivando opzioni come il blocco temporaneo o definitivo in caso di smarrimento. PostePay Digital consente di dividere le spese tra amici tramite il servizio P2P, effettuare ricariche e accedere a tutti i servizi dell'app PostePay, incluso il pagamento dei trasporti.

Rispetto alle carte fisiche PostePay, la versione digitale esiste solo in formato elettronico e può essere utilizzata tramite smartphone, tablet o PC. Questo la rende ideale per chi preferisce transazioni rapide e sicure online. La carta fisica PostePay standard, invece, è una prepagata con la quale si possono fare acquisti e prelevare contanti dagli sportelli automatici, con una commissione di emissione una tantum.

PostePay Evolution, altra alternativa, offre funzioni avanzate rispetto alla standard, grazie alla presenza di un IBAN per ricevere bonifici, come lo stipendio. Questa carta ibrida tra prepagata e conto corrente consente di domiciliare utenze e ricevere accrediti come un vero conto bancario, pur mantenendo la praticità di una carta ricaricabile.

PostePay Digital si distingue dalle altre per essere completamente virtuale, ideale per l'e-commerce e per i portafogli digitali. È ricaricabile come le altre carte PostePay, tramite uffici postali, online e via app, ma spicca per il livello avanzato di sicurezza informatica: oltre al PIN, include la verifica in due passaggi e la possibilità di bloccare la carta direttamente dall'app.

Pensata per un'esperienza sicura online, PostePay Digital offre una protezione avanzata contro le frodi, incluso un codice CVV2 dinamico che si rigenera ad ogni utilizzo, riducendo il rischio di frodi digitali. Questa carta digitale supporta i pagamenti tramite QR code nei negozi convenzionati e, per i possessori di dispositivi Android o Apple, tramite Google Pay e Apple Pay.

Dal 2020, PostePay Digital consente di aggiungere un IBAN per inviare e ricevere bonifici, accreditare lo stipendio e domiciliare le utenze. Con questa opzione, è anche possibile richiedere una carta fisica per prelievi di contante presso ATM o negozi convenzionati con il circuito Mastercard.