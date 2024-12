Prime Video, la notizia che tutti aspettavano: torna l'amatissima serie tv, ecco quando

Una delle serie più amate degli ultimi tempi è pronta a tornare su Prime Video: gli abbonati non aspettavano altro.

Il servizio di streaming creato da Amazon ha un vastissimo catalogo a disposizione per i suoi abbonati. Lanciato nel 2006, Prime Video si è fatto strada affermandosi come una delle piattaforme più utilizzate dagli utenti per la visione di contenuti online. Qui è possibile trovare film, serie tv e documentari e, dal 2013, l'azienda si occupa anche della realizzazione di prodotti originali. Di recente è giunta una notizia che ha reso felici gli iscritti: una serie molto amata è pronta per il suo ritorno in grande.

Le piattaforme di streaming hanno rivoluzionato la fruizione di contenuti online da parte degli utenti. Servizi come Prime Video, Netflix e Disney+ contano ormai milioni di abbonati in tutto il mondo che li utilizzano quotidianamente scrollando tra un titolo e l'altro. Diversi prodotti, nel corso degli anni, sono riusciti a riscuotere un notevole successo diventando dei veri fenomeni. Tra questi, spicca una serie realizzata da Amazon che presto tornerà con una nuova stagione.

Prime Video, l'annuncio è ufficiale: arriva una nuova stagione della serie tanto amata

Era il 2021 quando La ruota del tempo ha debuttato su Prime Video attirando fin da subito l'attenzione del pubblico. Questa si basa sull'omonima serie di romanzi fantasy scritta da Robert Jordan e Brandon Sanderson ed è ambientata in un mondo fantastico in cui la magia (nota come "Unico Potere") è un mano solamente ad alcune donne.

Nel cast troviamo l'attrice Rosamund Pike, che interpreta la protagonista Moiraine Damodred. Appartenente all'organizzazione delle Aes Sedai, nella prima stagione della serie arriva al villaggio di Edmond's Field in cerca della reincarnazione del Drago Rinato: qui troverà tre ragazzi e una ragazza (Rand al'Thor, Perrin Aybara, Mat Cauthon ed Egwene al'Vere), insieme ai quali intraprenderà un viaggio che li porterà ad affrontare diversi ostacoli.

L'arrivo di una terza stagione della serie è stato recentemente annunciato da Prime Video in occasione del Comic Con Experience 2024 tenutosi in Brasile: La ruota del tempo tornerà l'anno prossimo, per la precisione il 13 marzo 2025. Il primo trailer è stato svelato proprio durante un panel dedicato alle serie fantasy, al quale ha preso parte lo sceneggiatore Rafe Judkins, showrunner della serie.

Insieme a lui erano presenti gli attori Madeleine Madden (che ne La ruota del tempo veste i panni di Egwene) e Josha Stradowski (Rand al'Thor). I membri del cast hanno rilasciato alcune anticipazioni su ciò che accadrà nelle nuove puntate della serie. La lotta tra Luce e Oscurità raggiungerà un punto di non ritorno: Moiraine ed Egwene faranno di tutto per salvare Rand dalle tenebre.