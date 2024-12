Se ti sei ridotto all'ultimo con i regali di Natale occhio a cosa compri: questi sono sempre da evitare

Questi regali non andrebbero mai fatti a Natale. Sono banali e frutto di una scelta fatta all'ultimo secondo.

Il periodo di Natale è uno dei più belli dell'anno. È facile lasciarsi trasportare dalla magia delle feste, soprattutto se si hanno bambini piccoli in casa. A volte, però, a causa dei numerosi impegni, ci si riduce all'ultimo momento a fare i regali. Non si tratta di cattiva volontà, ma semplicemente della quotidianità che prende il sopravvento.

Le persone, in questi casi, tendono ad acquistare qualcosa a caso, non in linea con i gusti del ricevente. Si recano nel primo negozio e prendono un oggetto che, ai loro occhi, potrebbe andare bene. Ci sono delle scelte, però, assolutamente sconsigliate. Ecco di quali si tratta.

I regali da non fare a Natale: questi sono i meno appropriati

Le settimane prima di Natale passano davvero velocemente. All'inizio, sembra che ci sia tutto il tempo del mondo, però, dopo, ci si rende conto di essere in netto ritardo. Non è facile trovare il regalo perfetto, soprattutto quando mancano pochi giorni al momento fatidico.

Le persone, così, pur di non fare brutta figura, si orientano verso qualcosa a caso che, in realtà, non è affine ai gusti dei riceventi. Questa mossa non è la più opportuna. Il rischio è quello di spendere soldi per un oggetto che non serve davvero e che non può fare felice l'amico o il familiare che si ha davanti.

Ecco la lista dei regali da non fare:

Saponi, bagnoschiuma e shampoo: sono indubbiamente utili questi prodotti, ma rendono il regalo totalmente impersonale. Inoltre, è probabile che l'individuo in questione abbia già tantissimi Calzini: sono uno dei doni meno graditi. Finiranno dimenticati nel cassetto della biancheria o riciclati per un altro regalo dell'ultimo momento Tazze: può essere una scelta carina, ma solo se si opta per un pezzo particolare o da collezione. Acquistare l'ennesima tazza brutta, magari monocolore e dalla classica forma ovale, non è consigliabile Libri: questo dono dovrebbe essere destinato solo ai lettori più accaniti. Scegliere un titolo a caso, per regalarlo a una persona che non ama leggere, è completamente inutile Bigiotteria: braccialetti, collane e orecchini di questo tipo, solitamente, diventano neri dopo poco tempo. Possono irritare la pelle e finire dimenticati in un cassetto

Il consiglio è quello di analizzare i gusti della persona. Anche se si ha poco tempo, è possibile trovare qualcosa di carino. Bisogna partire dalle esigenze dell'altro, cercando di aggiungere una nota personale al dono. La fantasia e l'originalità vengono sempre premiate.