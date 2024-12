Segreti di Famiglia, lungo stop alla programmazione: quando torna in onda

Mediaset ferma la soap Segreti di Famiglia: uno stop prolungato, prima di Natale. Quando torneranno Ilgaz e Ceylin?

Scintille per le serialità turche, specialmente Endless Love e Segreti di Famiglia. Quest'ultima vede protagonisti un Procuratore e una giovane avvocatessa alle prese con questioni private da affrontare, ultimamente. Entrambi in onda il giovedì, rispettivamente in prima e seconda serata su Canale 5.

Tuttavia il percorso dell'amatissima Segreti di Famiglia si è rivelato alquanto tortuoso: debutto in estate, sospensione, ritorno nel palinsesto, infine continui cambi di programmazione. Non c'è pace per Ilgaz e Ceylin, costretti a salutare tristemente il loro affezionato pubblico, ancora una volta.

Infatti Pier Silvio Berlusconi ha deciso di interrompere nuovamente la soap opera - risaputo che la pausa natalizia valga per tutti gli show televisivi ma questo caso è diverso - prolungandone l'arresto fino a data da destinarsi. Cosa sta succedendo? Sicuramente i fan non ne saranno contenti.

Segreti di famiglia, incombe lo stop natalizio: quando tornerà in onda

Poc'anzi si è ripercorso la storia del programma tv affinché si comprendesse la fatica da parte sia dei vertici Mediaset per la sua collocazione nel palinsesto sia i telespettatori, dovendo subire impotentemente certe decisioni. Tutto a causa dei bassi ascolti registrati nel corso di questi mesi.

Ebbene, attualmente Segreti di Famiglia è in fase di stallo. Come le altre trasmissioni andrà in pausa per le Festività ma sarà una 'vacanza' un po' più lunga. Infatti l'ultima puntata dell'anno il 19 dicembre dopodiché lo stop: né il 26 dicembre né il 2 gennaio andranno in onda le nuove puntate.

Due settimane per riflettere in merito al suo destino - qualcuno ipotizza un'altra sospensione rischiando di riproporla per l'estate 2025 - ciononostante è ancora prematuro perché si diano certezze. Intanto, contrariamente ai dati poco incoraggianti, i numeri stanno crescendo esponenzialmente.

Probabilmente optare per il suo trasferimento in seconda serata, godendo del buon traino di Endless Love poco prima, risulterebbe tra le migliori idee al momento - si stimano picchi del 15% di share, un traguardo importante per una fascia oraria difficile da conquistate (23.30-00.20). E ora cosa succederà?

Anche la soap con Kemal e Nihan andrà in pausa, così saltando gli appuntamenti del daytime e serali. A questo punto non resta che aspettare per vedere quali cambiamenti verranno apportati prossimamente. Nel frattempo il pubblico manifesta delusione in merito le scelte assunte nei confronti di Segreti di Famiglia.

Si spera che, qualora si intenda procedere a sfavore di Ilgaz e Ceylin, Mediaset si comporti in modo tale da trasferire la serie tv in streaming, come fece con The Family, permettendole almeno di continuare la narrazione senza più alcuna interruzione che potrebbe rivelarsi deleteria nel tempo.